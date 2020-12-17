الأرصاد الجوية: طقس اليوم لطيف وشبورة على الطرق الزراعية

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ حالة الطقس اليوم لطيفة، بعد أسبوع من عدم الاستقرار وانخفاض درجة الحرارة ونشاط الرياح والأتربة، إذ يشهد اليوم الخميس وجود شبورة كثيفة على الطرق الزراعية، وعلى مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، ومدن القناة وشمال الصعيد، إذ تبدأ الشبورة المائية من بعد الفجر وتتحسن مع مرور الوقت، مشيرًا إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية شمال الوجه البحري، ورشيد وبلطيم، وغير مؤثرة تمامًا على الأنشطة المختلفة.

نشاط الرياح اليوم الخميس

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح البلد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أنّ الرياح هادئة اليوم، ما يكون له مردود إيجابي على الملاحة البحرية سواء في البحر المتوسط أو في البحر الأحمر، واعتدال كامل مع عودة نشاط البحر مرة أخرى بعد غلق الموانئ نتيجة حالة عدم الاستقرار.

مدة استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية

وتابع أنّ حالة الاستقرار في الأحوال الجوية ستستمر مع مصر حتى بداية فصل الشتاء أي الأسبوع المقبل، والأجواء ستكون مستقرة بشكل كبير، ومصر ستتمتع بشمس ساطعة، ودرجات حرارة في المعدلات الطبيعية، لافتًا إلى أنّ مصر تودع الخريف في الوقت الحالي.

وأردف أنّ الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على نشر بيانات تفصيلية لتوضيح ملامح فصل الشتاء هذا العام، كما هو معتاد من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة، كشف عن أنّ السواحل الشمالية من 19 لـ20 درجة مئوية، والوجه البحري والقاهرة من 20 لـ21 درجة مئوية، وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وشمال الصعيد تصل لـ23 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 25 درجة مئوية وهذا في فترات النهار، وفي المساء يوجد انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة قد تصل إلى 10 درجات.