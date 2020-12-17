الأرصاد: انتهاء موجة الأمطار وبداية ظهور الشبورة الخميس والجمعة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت حالة من عدم الاستقرار بدأت منذ يوم الأحد، موضحة أن الأربعاء كان ذروة هذه الموجة من عدم الاستقرار على القاهرة والوجه البحري وشمال ووسط شبه جزيرة سيناء ومدن القناة التي شهدت أمطارا متوسطة وغزيرة.

وتابعت: «ستقل كميات الأمطار صباح الخميس، ووجود أمطار خفيفة على القاهرة وبعض محافظات الوجه البحري، كما سترتفع درجات الحرارة تدريجيا، أما بالنسبة للرياح ستهدأ والشبورة المائية ستظهر في الصباح الباكر خاصة الطرق السرعية والزراعية وتستمر يومي الجمعة والسبت مع استقرار تام في الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل مع وجود أمطار خفيفة غير مؤثرة على أنشطة المواطنين».

انخفاض متوقع في الحرارة ووجود شبورة

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خبر اليوم" المذاع على فضائية «ON» أنه كان هناك 3 متغيرات رئيسية في الأحوال الجوية منذ يوم الأحد الماضي، وهي انخفاض درجات الحرارة وزيادة الرياح المثيرة للأتربة وسقوط الأمطار لكن ستختفي لتظهر الشبورة يومي الخميس والجمعة، وسيبدأ فصل الشتاء رسميا، وهذا الأسبوع كان آخر أسابيع فصيل الخريف الذي يتميز بوجود تقلبات عديدة وسيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة لذا يجب ارتداء الملابس الشتوية صباحا ومساء.

بداية فصل الشتاء رسميا

وشهدت محافظة القاهرة ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة ووسط وشمال سيناء سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة وكذلك انخفاض درجات الحرارة التي انخفضت بداية من اليوم الأحد الماضي لتصل إلى انخفاض بنحو 5 درجات يوم الاثنين، ثم انخفضت بـ 9 درجات الثلاثاء، مع وجود نشاط للرياح والأتربة التي شعر بها المواطنون في القاهرة ومختلف المحافظات في السواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط شبه جزيرة سيناء.