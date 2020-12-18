بالفيديو.. الرئيس يتفقد الطريق الدائري الأوسطي «الأعرض بالشرق الأوسط»

شاركت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية، عبر «يوتيوب» مقطع فيديو، عن تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أعمال تنفيذ الطريق الدائري الأوسطي، الذي يُصنف كـ«أعرض طريق بالشرق الأوسط»، حيث صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، بأن السيسي أجرى جولة تفقدية لعدد من المحاور الجديدة وخاصة الطريق الدائري الأوسطي الممتد من مدينة بلبيس إلى محور الضبعة بطول 155 كيلومتر وهو أعرض طريق بالشرق الأوسط، إذ يصل في أعرض قطاعاته إلى 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه، ويقع في منطقة متوسطة بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والطريق الدائري الإقليمي.

وقال أحد المهندسين موجهًا حديثه إلى رئيس الجمهورية: «أنت اليوم في المرحلة بطول 9.5 كم بداية من تقاطع طريق القاهرة- بلبيس الصحراوي مع طريق القاهرة- الإسماعيلية الزراعي مرورا بطريق أنشاص، وهو عبارة عن 12 حارة مرورية بواقع 6 حارات مرورية في كل اتجاه، وطريق رئيسي 4 حارة مرورية بعرض 20 مترًا، وطريق خدمة عبارة عن 2 حارة مرورية».

وأضاف أن الطريق يحتوي على 6 أعمال صناعية عبارة عن 2 كوبري و2 بربخ و2 نفق لتسهيل عبور الأفراد من جانبي الطريق، وتسهيل الوصول من وإلى طريق الإسماعيلية الزراعي وطريق بلبيس الصحراوي بالنسبة إلى المرور.

وشدد على أنه جرى التنسيق مع جميع المرافق لتعميق ونقل وتعديل مسار حتى لا تؤثر حاليًا أو مستقبلًا على العمر الافتراضي للطريق، ليرد رئيس الجمهورية بقوله: «الطريق اللي تحت ده هتعملوه لخدمة الزراعة».

وقال المهندس: «معمول حسابه نزولًا وهيبقى في حدود عرض 10 متر للتسهيل على الأفراد»، ليرد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي: «رايح جاي على الأقل؟!»، وأجابه المهندس بقوله: «أوامر يا أفندم».

وواصل الرئيس: «طالما إننا جينا في مكان بالمرة وعندنا معداتنا وحاجتنا يبقى نعمل المحور من هنا وامتداده للخلف، هتخلصوا إمتى؟!»، ورد عليه المهندس بقوله: «أسبوعين بالكتير».

وقال الرئيس: «أنا شايف برضه في ركام كتير جدًا مرمي على الطريق، مع المحافظة نشيله عشان يبقى كله مظبوط»، وسأل رئيس الجمهورية عن أحد الكباري، ليريد عليه المهندس بقوله: «ده كوبري قديم يا أفندم لعبور الناس دوران ومن الاتجاه الشمالي للجنوبي»، وطلب الرئيس عرض المخطط الخاص بمحور مصر طريق «مصر- إسماعيلية» الزراعي.