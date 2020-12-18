نصفهم أطفال.. 50 ألف إثيوبي وصلوا السودان جراء القتال في تيجراي

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أن القتال في منطقة تيجراي في شمالي إثيوبيا المتاخمة للحدود السودانية، أسفر عن مقتل المئات وتشريد الآلاف، فيما تُرك الملايين بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية، ووصل أكثر من 50 ألف شخص، نصفهم تقريبا من الأطفال، إلى السودان منذ نوفمبر الماضي.

وقالت الأمم المتحدة، في بيان نُشر على موقعها على الانترنت، إنه تم تخصيص 35.6 مليون دولار للماء والصرف الصحي والإمدادات الطبية وحماية المدنيين المحاصرين في الإقليم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الاوسط».

وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن هذا التمويل الطارئ سيساعد في حصول المرافق الصحية على الأدوية والقفازات وغيرها من الإمدادات لرعاية المرضى والجرحى، وتمويل التغذية ومياه الشرب والمأوى.

وأضافت المنظمة الاممية، أنه سيتم إيلاء الأولوية للنساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة عند صرف التمويل.

من جانبه، قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، إنه «بعد ستة أسابيع من النزاع، تتزايد حصيلة الضحايا المدنيين، وتصل النساء والأطفال إلى السودان ولديهم قصص مقلقة عن العنف والحرمان وسوء المعاملة، والكثير منهم لم يتمكن من الفرار».

وأضاف لوكوك، أن نزاعات مثل تلك، من الصعب وقفها إذا ما خرجت عن السيطرة، ولا يمكن إعادة الأرواح التي أزهقت للحياة، وتظل المظالم التي تخلق طويلة الأمد، مشيرا إلى حرمان الأطفال من المساعدة بسبب الظروف الراهنة.

وبنهاية الشهر الماضي، أعلنت أديس أبابا سيطرة قواتها على الإقليم ونهاية العمليات العسكرية، فيما تعهد زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، دبرصيون جبر ميكائيل، بمواصلة قواته مواجهة الجيش الفدرالي الإثيوبي.

ومع استمرار قطع معظم وسائل الاتصالات في تيجراي وعدم السماح لوسائل الإعلام والخبراء الأممين ووكالات الإغاثة بالنفاذ إلى الإقليم، يتعذّر التأكد من صحة روايات أي من الجانبين عن مستجدات وتداعيات النزاع.