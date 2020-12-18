«عزل» العديسات يستقبل أول سيدة حامل مصابة بكورونا

استقبل مستشفى العديسات المخصص لعزل مصابي كورونا، سيدة حامل أثبتت نتائج التحاليل الطبية إصابتها بفيروس كورونا.

وتعد هذه الحالة الأولى التي يستقبلها المستشفى منذ تخصيصه كمستشفى عزل قبل حوالي ستة أشهر، فيما تعتبر الحالة رقم 13 في الأقصر، حيث استقبل مستشفى العزل فى إسنا 9 حالات، ومستشفى الأقصر العام 4 حالات.

وقال مصدر بمديرية الصحة بالأقصر، أن السيدة تبلغ 34 عاما، وتم نقلها من الحميات إلى مستشفى العديسات، ومن المقرر أن تضع مولودها خلال الأيام القليلة المقبلة حيث سيجرى لها عملية الولادة داخل المستشفى.

تعافي وخروج دفعة جديدة من مصابي كورونا

كان مستشفى عزل العديسات، أعلن أول أمس تعافي وخروج دفعة جديدة من مصابي فيروس كورونا بعد ثبوت سلبية نتائج تحاليهم معمليا.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنه تم أمس الأربعاء تعافي وخروج 7 حالات جديدة بالإضافة إلى خروج حالة جديدة صباح اليوم الخميس، وجميعهم من كبار السن ومرضي الفشل الكلوي، تحت قيادة الدكتور أحمد فتحي، مدير عام المستشفى، والدكتور محمد العجمي، نائب مدير المستشفى، وتحت إشراف الدكتور منتصر عبدالفتاح، استشاري العناية المركزة.

وناشد الدكتور أحمد فتحي، مدير عام مستشفى العديسات للعزل، المواطنين بضرورة الوعي بخطورة الوضع الحالي في ظل تفشي الوباء، ومنع التجمعات وارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، موضحا أن ارتداء الكمامة تقي من الإصابة بالعدوى بنسبة 60%، بالإضافة لعدم التواجد في أماكن التزاحم المختلفة والرجوع إلى السوائل والفواكه والخضروات والفيتامينات.

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة المصرية كانت قد أبقت على مستشفى العديسات بالأقصر كعزل صحي وحيد بالمحافظة، وذلك بعد قرار غلق عدد 4 مستشفيات عزل آخرين هي: مستشفى الأقصر العام، مستشفى إسنا التخصصي، مستشفى القرنة المركزي، وعزل المدينة الشبابية بالطود.

يذكر أن مستشفى العديسات تم تخصيصه في مايو الماضي كمستشفى عزل، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا الإيجابية، وحالات الاشتباه الطارئة من محافظتى قنا والأقصر.