عاطل يعترف بتقديم زوجته في سوق المتعة: لم اتمكن من الوفاء بواجباتي

شهدت تحقيقات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تفاصيل مثيرة فى واقعة القبض على عاطل بالجيزة بتهمة القوادة واستغلال زوجته فى الأعمال المنافية للآداب، وذلك عقب القبض عليهما فى كمين استدرجهما إليه ضابط شرطة بعد أن تبادل معهما الحديث على صفحة على «فيس بوك»، أبدى من خلالها الزوج رغبته فى تقديم زوجته لراغبى المتعة الحرام.

لكن الزوج بدلا من يصطحب زوجته إلى زبون جديد، أوقعها فى فخ الشرطة التى ألقت القبض عليهما وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهم: زوجتي جميلة.. وتعرضت لضائقة مالية

قال المتهم إنه تزوج من المجنى عليها، التى قبلت الزواج منه رغم ضعف صحته، لكنها كانت فقيرة وجميلة، فاضطرت للموافقة عليه، وتم الزواج، لكنه لم يتمكن من الوفاء بواجباته الزوجية بخلاف تعرضه لضائقة مالية: «وصلنا لدرجة أننا مكناش بنلاقى ناكل العيش الحاف».

وفى إحدى الليالى، كان جالسا فى غرفة نومه مع زوجته، وشعر بالذنب تجاهها، حيث لاحظ أنها جائعة لكل شئ، فوردت فى رأسه فكرة إنشاء صفحة على «فيس بوك» لعرض زوجته على راغبى المتعة الحرام، وهى الفكرة التى توصل إليها من خلال تصفحه للمواقع الإباحية أثناء بحثه عن طريقة تمكنه من القيام بواجباته الزوجية.

عرض المتهم الفكرة على زوجته، لكن المفاجأة حسب كلامه هو موافقة زوجته على الفور بلا نقاش، فقرر إعلان تلك الرغبة من خلال الصفحة التى قام بإنشائها، فوصلته رسائل من زبائن طلبوا صورا لزوجته، فقام بتجريدها من ملابسها وتصويرها فى أوضاع مخلة وإرسالها للزبائن.

بدأ المتهم، بحسب اعترافاته، فى تلقى الرسائل من الزبائن، على صفحته على الفيس بوك، فبدأ فى تنسيق المواعيد واصطحابها إليهم والانتظار حتى ينتهى الزبون ثم يصطحبها للمنزل مرة أخرى أو يذهب بها إلى زبون آخر.

بكت الزوجة خلال التحقيقات، وأقرت أن زوجها هو السبب، نافية موافقتها على ذلك حسب اعترافاته، وقالت إنه أجبرها على ذلك مستغلاً ولايته عليها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية، بعد أن هددها بتطليقها وفضحها.

وذكرت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بالتواصل مع راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، للترويج لزوجته من خلال عرض صورها على عملائه مستغلاً ولايته عليها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام أمن الجيزة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم استهداف الزوجين وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الآثم على النحو المُشار إليه ، كما أقرت المجنى عليها بقيام زوجها بإستغلال ولايته عليها وتقديمها لعملائه نظير مبالغ مالية.