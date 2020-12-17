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بروتوكول بين جامعتي أسوان وأسيوط لتبادل الخبرات في مجال الزراعة

كتب:

عبد الله مشالي
01:49 م | الخميس 17 ديسمبر 2020
رئيس جامعة أسوان يوقع برتوكول تعاون أكاديمي مع زراعة جامعة أسيوط

رئيس جامعة أسوان يوقع برتوكول تعاون أكاديمي مع زراعة جامعة أسيوط

وقع الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الزراعة جامعة أسيوط وكلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة أسوان في عدة مجالات.

وأكد الدكتور أحمد غلاب أهمية توقيع البروتوكول الذي تضمن العديد من النقاط منها تبادل الخبرات العلمية والمشروعات البحثية في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني ونظم الري الحديث وذلك لتعظيم الاستفادة بالخبرات العلمية والبحثية في مجال التوسع في الرقعة الزراعية بمحافظة أسوان والمشروعات القومية التي تولي لها الدولة اهتماما كبيرا لزيادة الحاصلات الزراعية بتوشكى.

 

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