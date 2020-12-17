محافظ أسوان يحذر مسؤولي المحليات بالاستبعاد: معدل الأداء لا يتجاوز 20%

حذر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان من استبعادهم من مناصبهم في حالة استمرار التقصير في أداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، حيث أن هناك تقييم شامل بشكل مستمر للمحليات بدءاً من رئيس المدينة وحتى أصغر رئيس حي.

جاء ذلك أثناء تفقد محافظ أسوان لمشروع الإسكان المميز حيث قام باستدعاء العميد طارق لطفي رئيس المدينة ونوابه ورؤساء الأحياء، علاوة على رؤساء قرى مركز أسوان.

وشدد اللواء أشرف عطية على سرعة حصر وتحرير محاضر لكافة التعديات المجاورة لمشروع الإسكان المميز وأيضاً مدرسة محمد مكاوي يعقوب للغات الإنجليزى، مع القيام بتكثيف الجهود لتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات والإشغالات من الأسواق والشوارع والميادين، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المقاهي والكافيهات لمنع الشيشة وتنفيذ إجراءات التباعد ضمن التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد المحافظ أن معدلات الأداء للمحليات لا يتجاوز الـ20%، بالإضافة إلى عدم تفاعلهم مع مشاكل واحتياجات المواطنين، فى حين أن الواتس الخاص بالمحافظ وقنوات التواصل الجماهيرية الأخرى تستقبل العديد من الشكاوى والمشاكل على مدار 24 ساعة وهو الأمر الذى لن نسمح باستمراره فى الإهمال والتقاعس، وهناك قرارات حازمة ورادعة سيتم اتخاذها تجاه المقصرين لتحقيق حالة الرضا للشارع الأسواني عن منظومة العمل ولاستعادة الوجه الجمالي والحضاري لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.