إصابة نائب رئيس الوحدة المحلية لكوم حمادة بكورونا وخضوعه للعزل

قررت مديرية الصحة بالبحيرة، فرض العزل المنزلي على الحسيني أبو عيانة، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بالبحيرة، عقب تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان.

وكان نائب مدينة كوم حمادة، أصيب بنزلة برد شديدة ذهب على أثرها للمستشفى، وبعد إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة، تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد، وجرى فرض العزل المنزلي عليه وخضوعه لبروتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة.

وأعرب عدد كبير من رواد ومستخدمي موقع «فيسبوك»، بمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، عن حزنهم لمرض «أبو عيانة» متوجهين بالدعاء والشفاء العاجل له.

وفي وقت سابق، توفى المحاسب رجب قنديل، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد احتجازه داخل العناية المركزة بمستشفى صدر دمنهور.

كما شيعت أسرة البرلماني محمد حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاي البارود بالبحيرة، جثمان أشرف عبد السلام حجازي، الشقيق الأكبر للنائب، الذي توفى صباح اليوم بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، علما بأن شقيقه الأصغر توفي منذ أيام بنفس الفيروس.

وتوفى كامل عبد السلام حجازي، الشقيق الأكبر للنائب محمد عبد السلام حجازي، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة، ومقرها مركز إيتاي البارود، وذلك بعد انتقال العدوى له ولشقيقيه أثناء مرورهما على الدائرة الانتخابية خلال فترة الدعاية الانتخابية لشقيقيهما.

ولم تمضِ 10 أيام على وفاة «أشرف»، بفيروس كورونا المستجد، الشقيق الأصغر للمهندس محمد عبد السلام حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، إلا ولحق به اليوم الأحد، شقيقه الأكبر «كامل» متأثرا بإصابته بذات الفيروس، داخل العناية المركزة بمستشفى العزل بالمحافظة.

ونعى أهالي مركز ومدينة إيتاي البارود، عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عائلة حجازي فى وفاة فقيدهم كامل عبد السلام حجازى، شقيق النائب محمد عبد السلام حجازى، داعين المولى عز وجل أن يتقبله مع الشهداء والصالحين ويجعل مرضه فى ميزان حسناته، ويرفع البلاء والوباء عن البلاد.