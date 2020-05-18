غلق المكتب الفني للنيابة الإدارية بالمنوفية بعد إصابة موظف بكورونا

أكدت مصادر بالنيابة الإدارية، أنه تم غلق المكتب الفني للنيابة الإدارية بمدينة شبين الكوم، بعد ظهور إصابة بفيروس كورونا المستجد لموظف بالمكتب، مؤكدا أن الغلق جاء بناء على قرار رئيس الهيئة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الموظف الذي أصيب يعمل سكرتيرا بالمكتب الفني وانتقلت الإصابة إليه عن طريق ابنه الذي يعمل ممرضا ونقل الإصابة إلى والده ووالدته.

وأوضحت المصادر، أنه تم نقل الموظف بالمكتب الفني وأسرته إلى مستشفى حميات شبين الكوم لحين نقله إلى إحدى مستشفيات العزل الصحي التابعة لوزارة الصحة.

وتابع، أن أعضاء المكتب الفني للنيابة الإدارية بشبين الكوم والموظفين المخالطين للحالة ستتم متابعتهم من قبل مديرية الصحة في المنوفية للاطمئنان عليهم، والتأكد من عدم انتقال الإصابة إلى أحد منهم.