محافظ أسيوط يتفقد وحدة «عرب الكلابات» بعد تطويرها ضمن «حياة كريمة»

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وحدة طب الأسرة بقرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح، والتي تم الانتهاء من تطويرها وإعادة إحلالها وتجديدها بتكلفة بلغت 3 ملايين و830 ألف جنيه بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان وذلك في إطار جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام الوحدة واستمع إلى شرح من مدير منطقة الأبنية التعليمية لأقسام الوحدة ومراحل الإنشاء مشددًا على نهو كافة الملاحظات قبل استلام الوحدة من الشركة المنفذة.

وقال محافظ أسيوط إن وحدة طب الأسرة الجديدة بقرية عرب الكلابات تم إنشاؤها وفقًا لأحدث المواصفات الحديثة وجاري تجهيزها وتأثيثها بالمعدات والأسرة والأجهزة الطبية لتشغيلها ضمن الوحدات الصحية الجديدة الجاري إنشاؤها بالقرى والمراكز مشيرًا إلى إنه جاري إحلال كلي وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بتكلفة تصل إلى 384 مليون جنيه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي وتستهدف 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة حريصة على توفير كافة السبل وتذليل كافة العقبات للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادة حياة كريمة قبل نهاية العام للبدء في المرحلة الثانية من المبادرة التي تستهدف 90 قرية على مستوى المحافظة بتمويل يصل إلى 2.3 مليار جنيه لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذة القرى وفقًا لرؤية مصر 2030، مشددًا على الانتهاء من المشروعات التي تهدف إلى رفع مستوى حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال القيام بتنفيذ الأعمال.

جدير بالذكر أن مبادرة «حياة كريمة» أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وبخاصة في القرى الأكثر احتياجًا لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم وذلك في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضارى ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.