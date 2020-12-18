انتشال جثتين ومصابين في حادث انقلاب سيارة بترعة في قنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بقنا، مساء الجمعة، برئاسة العقيد هاني الأتربي، والنقيب رمضان رضوان، من انتشال جثتين و2 مصابين، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بترعة الحجيرات بقرية حجازة بحري، بمركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

وأعلن مستشفى قوص المركزي، استقبال، كل من: طارق عبد الوهاب أحمد، 33 عاما، مقيم بقرية الخرانقة، ووحيد أحمد عبد الرحمن، 48 عاما، مقيم قرية الحجيرات بحجازة بحري، جثتين هامدتين، كما استقبل طارق العريان كامل، 33 عاما، من محافظة أسوان، وياسر موسى أحمد، 40 عاما، مقيم بقرية الخرانقة، مصابيْن وجارِ إسعافهم في المستشفى.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل 4 اشخاص في ترعة بمركز قوص، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخريْن.

ودفعت الحماية المدنية قوات الإنقاذ النهري، التي أتت من قوة مركز قوص، وتمكنت بمعاونة المواطنين، الذين تجمعوا منذ وقوع الحادث من انتشال الضحايا.

وعين مركز شرطة قوص، خيار السيارة المنقلبة حتى رفع أصدقائي الحادث بعد رفع تقرير من إدارة مرور قنا، بحسب تكليفات النيابة العامة.

وعلى الفور، نقلت إسعاف قنا الجثتين إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.