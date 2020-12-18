مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم بالشرقية

لقي شخصان مصرعهما، اليوم، وأصيب 12 آخرون، في حادث تصادم بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالفتاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة مشتول السوق، بلاغا بتصادم ميكروباص وسيارة ملاكي، ناحية قرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا بكدمات وجروح وسحجات.

ونقل المصابون إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

كما انتقلت قوة من الشرطة لرفع آثار الحادث من على الطريق، وتسيير الحركة المرورية.

يذكر أنه أصيب مساء أمس، 10 مواطنين، و6 عساكر في حادثي سير منفصلين بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد انقلاب سيارة ميكورباص على الطريق الإقليمي بمركز ببلبيس، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

كما تلقى «عبدالغفار» إخطارا يفيد انقلاب سيارة شرطة بطريق «بلبيس - العاشر من رمضان»، ما أسفر عن إصابة 6 عساكر.

ودفع بعدد من سيارات الإسعاف، لنقل 10 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، و4 مصابين من العساكر إلى مستشفى بلبيس المركزي، واثنين إلى مستشفى التأمين

وتحرر محضران بالواقعتين، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.