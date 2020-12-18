الفريق الطبي بمستشفى أبورديس ينقذ ذراع مصاب في حادث

أجرى الفريق الطبي لجراحة العظام بمستشفى أبورديس العام بجنوب سيناء، جراحة عاجلة لمصاب حادث طريق يعاني من كسر بعظمه الزند وكسر مضاعف برأس عظمة الكعبرة في الكوع.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إنه جرى تحويل المصاب من مدينة الطور إلى مستشفى أبورديس لإجراء الجراحة، وتلقي الخدمات الطبية وجراحة العظام على أعلى مستوى، تزمنًا مع غلق مستشفى الطور العام .

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الفريق الطبي بمستشفى أبورديس ، استقبال المصاب، وجرى على الفور تجهيز غرفة العمليات، لإجراء عملية جراحية عاجلة له، وتثبيت عظمة الزند بمسامير.

وأكد الدكتور أحمد محمد داكر، مدير مستشفى أبورديس أن المستشفى بفريق العمل بها على أهبة الاستعداد، لتقديم أفضل الخدمات الطبية لجميع فئات المرضى، ومقدمًا الشكر إلى الفريق الطبي القائم بالعملية.

جدير بالذكر أنه تقرر وقف العمل بمستشفى طور سيناء العام وإخلائها، نظرًا لظهور بعض إشارات الإنذار الخاصة بـتصدع مبنى المستشفى، وجاء قرار الغلق بناءً على التقرير الخاص باللجان المشكلة من المجلس القومي للبحوث، ووزارة الصحة ومديرية الإسكان بجنوب سيناء، والذي أوصت بغلق مبنى المستشفى بعد المعاينة، حرصا على سلامة المرضى والعاملين والمواطنين المترددين على المستشفى.

وأعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، تقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين، من خلال العيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، وقسم الأشعة، وقسم المعمل، بالمركز الطبي بحي الزهراء بمدينة الطور، وإجراء الجراحات بمستشفيات شرم الشيخ الدولي، ومستشفى أبورديس المركزي.

وظهر في مبني مستشفى الطور العام تصدعات في الأسقف وجدران المبنى، مما يشكل خطر على حياة المرضى وأفراد الطاقم الطبي .