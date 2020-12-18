العثور على جثة شاب غرق في ترعة بعد حادث سيارة بالأقصر

عثرت قوات الإنقاذ النهري بالأقصر، بقيادة النقيب محمد عباس، صباح اليوم، على جثة الشاب محمد إبراهيم اليمني، 40 سنة، غريقا في ترعة الرمادي، بالقرب من قرية القرايا، التابعة لمركز إسنا، جنوبي المحافظة.

وجاري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة، لحين استخراج تصريح الدفن.

وكان طريق إسنا القرايا الزراعي، جنوب محافظة الأقصر، شهد انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الرمادي، بداخلها 5 سيدات وشاب، وأنقذت السيدات ونقلن إلى مستشفى إسنا التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، فيما لم يعثر على جثة الشاب إلا بعد الاستعانة بالإنقاذ النهري.

وتلقى اللواء عصام يس، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، إخطارا من المقدم أحمد حبيب، مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة الرمادي على طريق إسنا القرايا الزراعي، ما أسفر عن إصابة 6 مواطنين داخلها، 5 سيدات وشاب، وعلى الفور أنقذت السيدات ونقلن إلى مستشفي اسنا التخصصي، وجاري البحث عن الشاب، وجميعهم من قرية القرايا.

وعلى الفور، انتقل إلى مكان الحادث إبراهيم نصير، رئيس مدينة إسنا، وعبدالرحيم طايع، نائب رئيس المدينة، والمقدم أحمد حبيب، مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم أحمد نمبر، رئيس وحدة الحماية المدنية، والنقيب محمود صقر، معاون مباحث مركز شرطة إسنا، والنقيب صبري خزام وكيل وحدة مرور إسنا، والنقيب عرفات علي، ضابط وحدة مرور إسنا، والنقيب محمد عباس، رئيس قسم الإنقاذ النهري بالأقصر .

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.