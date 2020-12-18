«حياتي كئيبة».. تفاصيل معاناة محمد منير عقب رحيل مدير أعماله

على مدار عام، يعيش الفنان الكبير محمد منير أزمة نفسية عقب وفاة محمود أبا يزيد مدير أعماله وزوج شقيقته، حيث كان الشخص الذي أفنى عمره من أجل خدمة وإنجاح «الكينج» طيلة السنوات الأربعين التي شهدت توهّج «منير» فنيًا.

منذ شهر يناير الماضي، يعيش الفنان حياة مأساوية بكل ما تحملها الكلمة من معانٍ، خاصة أنه لم يكن يتصرف في أي أمر من أمور حياته الشخصية أو الفنية بدون أخذ رأي «أبا يزيد».

«حياتي كئيبة»، هكذا صرح منير لـ«الوطن»، خلال الاحتفال بعيد ميلاده فى شهر أكتوبر الماضي، حيث كان رافضًا لفكرة الاحتفال بعيد الميلاد، خاصة بعد أن رحل محمود عن دنيانا، وشاهد صديق عمره عازف الناي عبدالله حلمي يعاني من أوجاع مرض السرطان في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

خلال الأشهر الـ12 الماضية، عانى «منير» كثيرًا، ورفض فكرة الخروج من منزله بسبب حالته الصحية التي تجعله غير قادر على المشي والحركة بشكل كبير، وقدّم حفلاً غنائيًا أونلاين في منزله جالسًا على كرسي، وأصبح ظهوره خارج منزله نادرًا للغاية، كما أنه قلل للغاية من فكرة حضور مناسبات عامة أو مقابلة أصدقاء.

علمت «الوطن» من مقربين لـ«منير»، أنه حاول الخروج من حالة العزلة التي يعيشها خلال الشهرين الماضيين، حينما وافق على مشروع غنائي جديد لإحدى شركات الإنتاج الغنائية الجديدة، وبدأ فعليًا في تسجيل أغنيات المشروع، الذي توقف أكثر من مرة بسبب حالته الصحية، حيث كان من المقرر أن يظهر للنور في بداية عام 2021، ولكن حتى الآن لم ينته «منير» منه بعد.

العمل الغنائي الجديد، يحمل عنوان «باب الجمال» وسيتضمن 5 أغنيات من كلمات أحمد حسن راؤول.