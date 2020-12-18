أوس أوس يطمئن الجمهور على صحة محمد منير: «الكينج زي الفل»

طمأن الفنان محمد أسامة الشهير بـ«أوس أوس»، جمهور الفنان محمد منير، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صوره تجمعهما، وعلّق قائلا: «الكينج زى الفل الحمد لله ربنا يديك الصحة ويخليك لينا، في انتظار الألبوم الجديد في رأس السنه ياملك».

وكان تعرض «منير» لوعكة صحية صباح اليوم، وتم نقله إلى المستشفى بعد شعوره ببعض المتاعب، كما تم حجزه داخل غرفة عادية تحت ملاحظة الفريق الطبي المُعالج.

وأعرب الكاتب مدحت العدل، عن آماله بتماثل الفنان محمد منير، للشفاء العاجل، والعودة إلى جمهوره في أقرب وقت، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بتمنى الشفاء العاجل للصديق العزيز والأخ محمد منير.. إن شاء الله تقوم بالسلامة وترجع لجمهورك ومحبينك في أقرب وقت».

وانتهى «الكينج» من تسجيل ألبومه الغنائي الجديد باسم «باب الجمال»، مكوّن من خمس أغانى، بجانب «قلبي اتهبل»، و«ارسم حبيب شبهك»، و«أنا رايق» و«توب الفرح»، وهي من نوعية أغاني الفلكلور النوبي.

وفي سياق آخر، يظهر محمد منير في فيلم تسجيلي عن لاعب كرة القدم مؤمن زكريا، ومن المُقرر عرضه مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، عبر قناة النادي الأهلي.

أول تعليق من محمد منير على أزمته الصحية

طمأن الفنان الكبير محمد منير جمهوره، بعد تعرضه لحالة إجهاد بدني بسبب الجهد الكبير الذي تعرض له بسبب تسجيل أغنيات ألبومه الجديد «باب الجمال».

وقال «الكينج» في تصريحات صحفية: «تابعت الساعات الماضية ما نشر عن حالتي الصحية وأدرك وأعلم انها من باب محبتكم ولهذا أردت طمأنه الجميع أني بخير وسأعود خلال الساعات المقبلة لوضع اللمسات النهائية لألبومي الجديد باب الجمال الذي سيتم طرحه الأسبوع المقبل وكله تفاؤل وجمال».