مصادر: أسرة محمد منير تفرض حواجز لمنع الوصول له داخل المستشفى

قالت مصادر، إن أسرة المطرب محمد منير، تفرض حواجز عديدة، لمنع الوصول له، حيث يخضع للعلاج داخل أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، كما تسعى للتكتم على الخبر من الأساس.

وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أن الأسرة طالبت إدارة المستشفى بإخفاء وجود محمد منير، سواء لزملائه من الوسط أو خارجه، لاسيما أنّ الأخير يُعاني من حالة نفسية سيئة، منذ شهورٍ طويلة.

وكانت مصادر طبية، نفت ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن تعرض محمد منير، بشلل في واحدة من قدميه، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأكدت المصادر أن محمد منير حالته مستقرة إلى حدّ كبير، وتم حجزه داخل غرفة عادية، تحت ملاحظة الفريق الطبي المُعالج.

ويظهر محمد منير، في فيلم تسجيلي، عن لاعب كرة القدم مؤمن زكريا، ومن المُقرر عرضه مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، عبر قناة النادي الأهلي.

وأعرب الكاتب مدحت العدل، عن آماله بتماثل الفنان محمد منير، للشفاء العاجل، والعودة إلى جمهوره في أقرب وقت، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بتمنى الشفاء العاجل للصديق العزيز والأخ محمد منير.. إن شاء الله تقوم بالسلامة وترجع لجمهورك ومحبينك في أقرب وقت».

وكان الفنان محمد منير، انتهى من تسجيل ألبوم غنائي جديد، والذي يعود به لجمهوره بعد غياب طويل، ومن المُفترض طرحه خلال الأيام الأسابيع القليلة المُقبلة.

وكانت «الوطن» علمت أن محمد منير، رفض الاحتفال بعيد ميلاده، في شهر أكتوبر الماضي، بعد رحيل ابن عمه، ودخول في حالة نفسية أقرب إلى الاكتئاب، إذ بات يشعر بنوعٍ من الوحدة.

محمد منير، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن» أنّه لن يُحيي أي حفلات خلال الفترة المُقبلة، لا سيما الخاصة برأس السنة الميلادية، نظرًا لأزماته الصحية والنفسية، فيما يتواصل مع جمهوره من خلال طرح أغانٍ جديدة، موضحًا أن ألبوم «باب الجمال» سيُطرح نهاية الشهر الجاري.