أحمد طه بعد إصابته بكورونا: مش شامم ولا مستطعم.. باكل بالخبرة

أعلن الفنان أحمد طه، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقدانه لحساتي الشم والتذوق بعد إصابته بفيروس كورونا، وكتب: «أنا ولا شامم ولا مستطعم أي حاجة، الواحد بقى بياكل بالخبرة والذاكرة، بشوف أنا باكل إيه وأفتكر طعمه من قبل التعب».

وكان أشار «طه»، الثلاثاء الماضي إلى إصابته بكورونا، قائلا: «تمام أوي كدة، كورونا والله، آه والله».

وقبل إعلان مرضة بساعات كتب: «أنا من الفجر وأنا تعبان أوى وحاسس بحاجات مش مطمنانى خالص.. أنا مش ناقص والله والواحد فيه اللى مكفيه.. دعواتكم بقى أنها ماتبقاش كورونا علشان دى هاتبقى صعبة أوي ومش هاعرف أعمل لنفسي أي حاجة خالص.. ربنا يستر».

وكتب طه ثاني يوم من إصابته بكورونا رسالة توعية للجمهور بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم استهانه أحد بهذا المرض قائلا: «يا جماعة والله شكرًا جدا لكل الناس اللي سألت عليا.. أنا مش عارف أرد طبعًا علشان تعبان أوي والله، بس أكيد كل واحد كتبلي كومنت أو رسالة أو كلمني، على راسي والله، بجد سامحوني».

وأضاف: «التجربة صعبة أوي أوي، وخصوصًا إن أنا أصلاً مش ناقص، بس الحمد لله يعني.. بجد تعب صعب أوي وماكنتش متخيل كده.. بجد يا جماعة خلوا بالكم من نفسكم علشان كورونا ده حاجه صعبة أوي.. ربنا يسترها عليكم يارب».

اشتهر طه بأغنيه «سهر الليالي»، والذي قدمها عام 2015 ولاقت نجاحًا كبيرًا وقتها، وبعدها اقتحم طه مجال التمثيل اذ ظهر في عدد من الأعمال الدرامية مع صديقة الفنان تامر حسني أبرزها فيلم «نور عيني»، كما قدّم عددًا من الأعمال مثل مسلسل طلعة روحي مع نيكولا معوض وإنجي وجدان.