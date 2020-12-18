تامر حسني نجم حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد 2021

اتفقت اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد، المقرر إقامتها في مصر خلال شهر يناير المقبل، على اختيار الفنان تامر حسني، لإحياء حفل الافتتاح الذى سيجمع منتخبي مصر وتشيلي.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تحيي فيها مصر حفل افتتاح بطولة كأس العالم لليد، حيث سبق وأن نظمت مصر البطولة عام 1999، ولكن في تلك المرة كان هشام عباس هو من أحيا الحفل، وقدم أغنية «أهلا بيك في أرض الشرق».

تقام بطولة العالم هذه النسخة بمشاركة 32 منتخب وقسموا على 8 مجموعات.

المجموعة الأولى: ألمانيا - المجر - أوروجواي - الرأس الأخضر.

المجموعة الثانية: إسبانيا - تونس - البرازيل - بولندا.

المجموعة الثالثة: كرواتيا - قطر - اليابان - أنجولا.

المجموعة الرابعة: الدنمارك - الأرجنتين - البحرين - الكونغو الديمقراطية.

المجموعة الخامسة: النرويج - النمسا - فرنسا - الولايات المتحدة الأمريكية.

المجموعة السادسة: البرتغال - الجزائر - آيسلندا - المغرب.

المجموعة السابعة: السويد - مصر - التشيك - تشيلي.

المجموعة الثامنة: سلوفينيا - بيلاروسيا - كوريا الجنوبية – روسيا.

يذكر أن تامر حسني كان قد أحيا الخميس، حفل افتتاح مهرجان دبى للتسوق منذ ساعات قليلة، وقدم خلال الحفل عددا من أغنيات ألبومه الجديد «خليك فولاذي»، وقدم منها أغنيات «مبطلناش احساس وفجاة اتفرقنا»، ومن المقرر أن يطرح أغنيات الألبوم مع بداية العام الجديد مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

جدير بالذكر أن تامر حسني كان قد أحيا مؤخرا حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي وقدم أغنية خاصة له.