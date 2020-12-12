مستشفى العريش يستقبل أولى دفعات "أطباء البروتوكول"

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، في بيان لها اليوم السبت، عن وصول دفعة من الأطباء، ضمن البروتوكول الموقع بين مديرية الصحة وجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وذكر الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 13 طبيبا بتخصصات الجراحة العامة، جراحة القلب والصدر، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة العظام، والأنف والأذن والحنجرة والتخدير والعيون والكبد والجهاز الهضمي والتجميل.

وأوضح أن عملية الكشف مستمرة طوال الأسبوع، من خلال أطباء في مختلف التخصصات تباعا، كل أسبوع في محافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، بجانب المحاضرات والتدريب العملي.

بدوره، قال فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والاعلام الصحي بالمديرية، أنه كان في استقبال الدفعة الجديدة، عند وصولها مدينة العريش، الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى، وتم بدأ الكشف في العيادات الخارجية لمستشفى العريش العام.