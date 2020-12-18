عاجل.. إطلاق الموقع الإلكتروني للقاح كورونا الصيني الأسبوع الجاري

كشف مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان عن إطلاق الموقع الإلكتروني للتسجيل عليه للحصول علي اللقاح الصيني الخاص بفيروس كورونا هذا الأسبوع، لافتا في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن التسجيل سيستمر لمدة أسبوع للأطباء وسيقدم الموقع كافة المعلومات عن اللقاح بشكل تفصيلي وعلى الطاقم الطبي ملء استمارة ستظهر له والتي تتطلب أماكن عملهم.

وأضاف المصدر أن الأولوية وفقا لإرشادت منظمة الصحة العالمية للطاقم الطبي حيث إنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن الأطقم الطبية أيضا لها أولوية باللقاح سيتم توزيعه على الفريق الطبي الذي يعمل داخل مستشفيات العزل أولا.

الصحة: الموقع سيقوم بإرسال رسالة أو عبر الواتساب بمكان التطعيم

وتابع المصدر أن الموقع سيقوم بإرسال رسالة للطبيب أو الممرض أو الممرضة عن طريق الهاتف المحمول أو الواتساب بمكان وموعد التلقيح وفقا الاستمارة التي قام بملئها أول مرة، موضحا أنه بعد الأسبوع القادم سيكون هناك استمارة أخرى ولكنها خاصة بأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة سيتم تصنيفهم، فهناك أمراض تضعف المناعة وعليه فهذا الشخص سيكون مهددًا بالإصابة بفيروس كورونا، وسيكون من أصحاب الأولوية للاستحقاق للحصول على اللقاح، موضحًا أن حساسية الصدر والربو والسكر وارتفاع ضغط الدم من الأمراض التي تضعف المناعة، لافتا إلى أن وزارة الصحة ستخصص خطا ساخنا لتلقي الشكاوى في حالة حدوث بعض المضاعفات بعد أخذ الجرعة الأولى أو الثانية من اللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان مستجدات فيروس كورونا وكشفت عن تسجيل 548 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 25 حالة جديدة.