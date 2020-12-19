إصابة زوجة حاكم ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية بكورونا

أعلن مكتب حاكم ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، إصابة زوجة الحاكم هنري ماكماستر بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، حيث أوضحت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية أن ماكماستر خضعت لاختبارات روتينية بعد ظهر أمس الخميس وجاءت النتائج صباح اليوم الجمعة إيجابية.

وقال مكتب حاكم الولاية الأمريكية، إنها لا تعاني من أي أعراض في هذا الوقت، مضيفا إنه تم إجراء اختبار لزوجها الحاكم هنري ماكماستر وكانت نتائجه سلبية.

وتجاوزت وفيات كورونا 3000 حالة لثالث يوم على التوالي بجانب تسجيل عدد قياسي من الإصابات، في الوقت الذي استعدت فيه الولايات المتحدة لشحن قرابة 6 ملايين جرعة من لقاح جديد من المتوقع الترخيص باستعماله.

وسجّلت الولايات المتحدة 239903 حالات إصابة جديدة بالفيروس، أمس الخميس، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى أكثر من 17 مليون حالة منذ بدء الجائحة قبل ما يقرب من عام، ويزيد عدد المتوفين الآن على 311 ألفا.

ورصد مقطع فيديو، نشرته قناة «دابليو تي في سي»WTVC الأمريكية، لحظة إغماء ممرضة أمريكية بعد تلقيها لقاح شركة فايزر ضد كورونا.

وقال المصدر، إن ممرضة من ولاية تينيسي كانت تتحدث لوسائل الإعلام بعدما تلقت لقاح كورونا، قبل أن تشعر بالدوار، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأظهر الفيديو لحظة إغماء الممرضة وسقوطها أرضا، لكن لحسن حظها أمسك بها أحد الأطباء، الذي كان يقف وراءها.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، اعتماد لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا بأغلبية ساحقة، مؤكداً أن التوزيع سيبدأ على الفور.

وقال في تغريدة على حسابه في موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن أوروبا وأجزاء أخرى من العالم ضربها فيروس الصين، بحسب تعبيره، ومنها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا بالتحديد، وأضاف أن «اللقاحات في الطريق!!»، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية