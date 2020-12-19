160 طالبا بجامعة المنصورة في مسابقة عالمية للفوز بمليون دولار

شارك طلاب جامعة المنصورة في مسابقة «هولت برايز Hult Prize » أو جائزة المليون دولار، والتي تنظمها منظمة الأمم المتحدة، وتهدف إلى تعليم الطلاب ريادة الأعمال المجتمعية وتحويل أفكارهم لمشاريع وشركات ناشئة والانطلاق بها إلى سوق العمل، وذلك من خلال حملات التوعية عن أهمية ريادة الأعمال المجتمعية وعمل التدريبات اللازمة بداخل الجامعة بالإضافة أيضا إلى المسابقة النهائية لاختيار الفائز لتقديم الدعم اللازم له، تحت شعار «من طلاب جامعة المنصورة إلى طلاب جامعة المنصورة» وتحقيقا لرؤية مصر 2030.

وتضم المسابقة هذا العام مشروعات لحل مشكلة هدر الطعام، وأخري لتصنيع سماد طبيعي من مخلفات الطعام، وصناعة حلوى لتحفيز هرمون النمو للأطفال.

وقال الدكتور أحمد أنور العدل، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، إن الحركة أسسها أحمد الأشقر «أمريكي – فليسطيني» عام 2009، ويشارك بها حتى الآن 131 دولة وما يقرب من 2100 جامعة، وينضم إليها 300 ألف شخص سنويًا حول العالم، مؤكدا أن «هولت برايز» تبدأ في تحدي السنة 2021 من خلال مجال صناعة الغذاء (Food Industry) وكيفية إيجاد حلول جديدة ومتقنة لحل مشاكل الغذاء غير الصحي على مستوى العالم في تلك الظروف الاستثنائية وأيضا للحفاظ على البيئة وتوفير فرص عمل لشباب من خلالها.

وأضاف العدل، في تصريح صحفي، أن البرنامج يبدأ في الحرم الجامعي تحت اسم (On Campus) لتبنى الأفكار والمشاريع والتي يشارك من خلالها طلاب الجامعة فقط وهم طلاب جامعة المنصورة وتسجيل الفرق المكونة من 3 -4 طلاب يشترط طلاب من الجامعة «غير متخرج – طالب ماجستير – طالب دكتوراه» على الموقع المخصص بهولت برايز جامعة المنصورة .

وأشار إلي أنه يتم حث الشباب على التحرك نحو مجال البيزنس وريادة الأعمال المجتمعية وإضافة قيمة جديدة لهم في مجال التوظيف وتحويل أفكارهم لمشاريع تجارية بعائد مادي مناسب وذلك من خلال التحدث إليهم مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لسلامة الفريق والشباب المخاطب.

ويتم التعليم والتدريبات وإقامة ورش العمل وذلك للشباب والفرق المشاركة على مدار شهور «أكتوبر – نوفمبر-ديسمبر» بواسطة مدربين خبراء في مجال الأعمال وريادة الأعمال لتحفيزهم على اخذ خطوات إيجابية نحو تحقيق مشاريعهم على ارض الواقع وتعليمهم أساسيات البيزنس بداخل جامعة المنصورة.

وبعد ذلك يتم إقامة الحدث الأكبر والمسابقة النهائية في احد قاعات جامعة المنصورة بين عدد من الفرق المشاركة ومنها ستتم المسابقة للوصول الى الفكرة الرابحة خلال يوم واحد ويسبقها (يومان) تحدث فيه فعاليات خاصة بمجال (الابتكار) و(ريادة الأعمال المجتمعية) بحضور كبار تلك المجالات وأصحاب شركات عملاقة للتحدث للجمهور عن اهم النقاط الخاصة بتلك الموضوعات المتعلقة بالمسابقة وبمجال البيزنس بشكل عام وسيتم تقديم بعض التدريبات وورش العمل للحضور لكي يستفيد أكبر قدر من الحضور من تلك الفعالية ومن ثم تتأهل الفرقة الفائزة للمنافسة على مستوى العالم وتتأهل للمسابقة بجامعة هالت في لندن لمدة تقرب الشهرين ومنها يمكنهم الحصول على جائزة المليون دولار.

وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور أحمد أنور العدل مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب ومنسق الأنشطة الطلابية بالجامعة والمدير التنفيذي للبرنامج: عمر ونيس، وفريق المشروع مكون من فدوى الشناوي، وداليا الحديدي، مدراء تطوير الشراكات: مهند رمضان، أحمد علي، مديرة التسويق: ليلي إيهاب، مدير اللوجستيات: محمد شاهين، مدراء التدريبات: داليا شعير، أيه توفيق، مدير التصوير: مصطفى محمد.

وتؤكد داليا شعير مديره التدريبات في هولت برايز مساعد باحث في مركز التميز لأبحاث الجينوم والسرطان، وطالبة ماجستير في كلية علوم جامعة المنصورة، أنها مسئولة عن الفرق المشاركة، والتحدي هذا العام عن الغذاء، والفرق تتكون من 3 لـ 4 أفراد، مضيفة «قمنا بلقاء كل فريق لنعلمهم ريادة أعمال من خلال مدربين متخصصين من أعضاء هيئة تدريس بالجامعة ورجال أعمال ليدربوهم ويساعدوهم على إنتاج أفكار مرتبطة بالتحدي».

وقالت إن كل فريق يقدم الفكرة فى 3 دقائق والحكام يقيمون أفكارهم ويتأهل فقط 3 فرق، وبالفعل قدم معانا 40 فريقا، وبعد التصفية أصبح لدينا 22 فريقا سيقدمون (برزنتيشن) في المسابقة.