ليست الأولى.. أزمات محمد منير الصحية خلال الفترة الماضية

حالة من القلق سيطرت على جمهور الكينج محمد منير، بعد نقله صباح الجمعة إلى المستشفى لإجرائه عدد من الفحوصات اللازمة بعد تعرضه لوعكة صحية، وقد تكتمت أسرته الإفصاح عن أي تفاصيل حول هذه الأزمة الصحية الأخيرة وفرضت السرية التامة على حالته الصحية.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها «منير»، لوعكة صحية، فقد سبق وأقلق جمهوره في مايو الماضي، بعد أن ظهر خلال حفل أون لاين، وهو يجلس على كرسى طوال الحفل الغنائي، ليعلن مرضه وسيره على عكاز بعد إجرائه عملية جراحية دقيقة في العظام، وبالتحديد في مفصل الحوض، بالمركز الطبي العالمي في مصر.

وأيضا في نفس التوقيت في ديسمبر العام الماضي، أثناء احتفالات رأس السنة، تعرض «منير»، لوعكة صحية، واضطر لإلغاء حفل ليلة رأس السنة، وأعلن ذلك خلال منشور على السوشيال ميديا، قال فيه «جمهوري الغالي الحبيب.. كنت على شوق أن ألتقي بكم لنحتفل كما تعودنا سويا بليلة رأس السنة، ولكنها إرادة الله، وذلك لإصابتي بوعكة صحية، فقد تم تأجيل الحفل لتعرضي لوعكة صحية وعلى موعد لتحديد موعد جديد فور تماثلي للشفاء.. وكل عام وأنتم بخير».

وقبل هذا الحفل أحيا الكينج محمد منير، حفلا غنائيا في نادي هليوبوليس وهو يجلس على كرسي، وقال للجمهور «استحملوني ..هغني شوية وأجلس شويه، حصلي شئ يحدث بصفة مستمره للاعبي الكرة سبب لي ألما في ظهري»، وتفاعل وقتها الجمهور معه مطالبينه أن يغني بأي طريقة، ويكفيهم سماع صوته.

الكينج محمد منير، انتهى مؤخرا من تسجيل ألبوم غنائي جديد والذي يضع حاليا اللمسات النهائية له ويعود به لجمهوره بعد غياب طويل، ومن المُفترض طرحه خلال الأيام الأسابيع القليلة المُقبلة تزامنا مع احتفالات العام الجديد.