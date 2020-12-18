عاجل.. إصابة محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

أصيب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية التي أجريت له، وذلك وفقا لبيان صادر عن المركز الإعلامي لمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة.

وأكد البيان أن المحافظ في حالة صحية جيدة، وسيخضع للعزل المنزلي خلال فترة العلاج، مع مباشرة أعمال وشؤون المحافظة عن بعد.

وتضمن البيان دعوات بالشفاء العاجل لمحافظ الإسكندرية وعودته سريعا لمواصلة جهوده وأعماله وجولاته الميدانية لخدمة المواطن السكندري، وذلك دون الإشارة لإجراءات أخرى تتعلق بالمخالطين له بمقر ديوان عام المحافظة.