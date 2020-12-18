أحياء الإسكندرية تستعد لنوة «الفيضة الصغرى»

كثفت أحياء محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، اليوم، استعداداتها لمواجهة تداعيات نوة «الفيضة الصغرى»، المقرر أن تضرب المدينة الساحلية غدا.

ووفقا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، من المقرر أن تتعرض المحافظة، غدا، ولمدة 5 أيام، لنوة الفيضة الصغرى، التي يصاحبها عادة أمطار ورياح شمالية غربية، وانخفاض في درجات الحرارة.

وأجرت إدارة المتابعة بحي وسط الإسكندرية، أعمال تطهير لـ40 شنيشة، و4 مطابق بشوارع وسط البلد؛ لمنع حدوث تجمعات لمياه الأمطار، وضمان استمرار حركة المرور.

ووجه اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، إدارة الكهرباء بمتابعة أعمال صيانة واستعدال الأعمدة المائلة والآيلة للسقوط، حفاظا على سلامة المواطنين خلال النوة.

وامتدت أعمال تطهير شنايش الأمطار إلى أحياء العامرية أول ثان، وتحديدا بمناطق كوبري العامرية والهوارية، ومحيط ستاد الجيش ببرج العرب.

في سياق متصل، شهدت حالة الطقس في الإسكندرية، اليوم، استقرارا نسبيا؛ إذ توقف هطول الأمطار، فيما استمر الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة ونشاط الرياح.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى علي مستوى الأحياء، للتعامل مع النوة الحالية، مشيرا إلى أنه تم التشديد علي شركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة، نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق الانسياب المروري بشوارع الإسكندرية كافة.

ووجه المحافظ المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال النوات، وعدم النزول إلا في حالة الضرورة القصوى، حفاظا علي سلامتهم.

وكان محافظ الإسكندرية قد نفذ جولة مكبرة على مستوي أحياء المحافظة، لمتابعة استعدادات شركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، للتعامل مع نوة الأمطار المتوقعة، وفقا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وشركات المرافق الحيوية، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، برفع درجة الاستعداد على مستوى المحافظة، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع، للعمل على مدار 24 ساعة.