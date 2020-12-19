نيسان: مبيعات السيارات في مصر تفوقت في 2020 عن 2019 رغم كورونا

قال المدير الإداري لشركة نيسان في أفريقيا، مايك ويتفيلد، إن مصر يمكن أن تصبح مركزاً إقليميا لتصدير السيارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وذكر ويتفيلد، لموقع «أفريكا روبرت»، أن تجمع مكونات السيارات مع الأجزاء المستوردة في مصر، يحتاج إلى بعض الحماية واستراتيجية لتشجيع الإنتاج المحلي للمكونات.

وفي العام الماضي، ألغت مصر الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، حتى في الوقت الذي تسعى فيه إلى تطوير صناعة السيارات الخاصة بها.

ووقعت مرسيدس-بنز، مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية في يونيو 2019، لاستئناف عمليات تجميع المكونات المستورة في مصر.

ومن المقرر أن يبدأ إنتاج أول سيارة كهربائية مجمعة محليًا في مصر، من قبل شركة «دونجفينج موتور»Dongfeng Motor الصينية، بحلول نهاية 2021.

ودفعت النظرة العالمية السلبية للسيارات شركات صناعة السيارات إلى البحث عن عمالة أرخص وأسواق جديدة في إفريقيا وهذا ما يتوفر في مصر بحسب الموقع المختص في الشان الأفريقي.

وقال ويتفيلد: «أنا متفائل جدًا بشأن الآفاق الاقتصادية لمصر لعام 2021، لقد كانت مصر تسير على مسار نمو قوي. ونجحت الحكومة هذا العام في تحقيق التوازن الصحيح بين الحماية من وباء كورونا(كوفيد 19) والحفاظ على النشاط الاقتصادي».

وأعلن ويتفيلد، أن النتيجة هي أن مبيعات السيارات الجديدة في مصر لعام 2020 تفوقت على مبيعات 2019، مشيراً إلى أن وحدة المعلومات الاقتصادية تتوقع أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر سوف يرتفع إلى متوسط ​​4.7% سنويًا اعتبارًا من عام 2020.

وطالب مدير نيسان، الدول الافريقية بتوخي الحذر وعدم اغراق السوق بالسيارات الأجنبية.