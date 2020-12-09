نيسان "روكس" الجديدة كليا تحصل على لقب سيارة العام

حازت "نيسان روكس" الجديدة كليًا، وهي سيارة صغيرة ذات مقصورة رحبة وتقنية متقدمة لمساعدة السائق، على لقب "سيارة العام كي" في مسابقة أفضل سيارة يابانية لعام 2020-2021.

واختارت لجنة تحكيم الجوائز أيضًا سيارة "Nissan Kicks SUV"، المتوفرة في اليابان حصريًا مع مجموعة نقل الحركة الكهربائية "e-POWER"، كواحدة من أفضل 10 سيارات لهذا العام.

وتم الإعلان عن قائمة السيارات العشر في نوفمبر الماضي، بعد جولة الاختيار الأولى.

وعند اختيار "Nissan Roox"، استشهد الحكام بأداء القيادة والراحة والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك نظام مساعدة السائق "ProPILOT".

وقال الحكام: "هذه العربة العملية للغاية ذات الارتفاع الفائق ترفع من معايير سيارات مع سهولة التحكم، والأداء المستقر بشكل مذهل على الطريق، بالإضافة الجودة العالية للمقصورة وراحة المقاعد مثيرة للإعجاب أيضًا".

وقال أساكو هوشينو، نائب الرئيس التنفيذي لشركة نيسان: "تتشرف نيسان بشدة بقبول جائزة نيسان روكس، التي صوتت عليها لجنة تحكيم سيارة العام في اليابان، بعد فوز نيسان دايز العام الماضي، وأثبتت جائزة نيسان روكس الجديدة هذا العام قوة سياراتنا وتقنياتها، سيضيف هذا إلى حماس العملاء، وسيُلهمنا لمضاعفة جهودنا لجذب المزيد من العملاء".

وتشتمل تقنيات الأمان المتقدمة في "Roox" على "ProPILOT" مع رادار جديد بموجة مليمترية يتيح قيادة أكثر سلاسة لمسافات طويلة على الطرق السريعة.

وعلى الرغم من تصنيف "Roox" كمركبة صغيرة ، إلا أنه يوفر إمكانية القيادة والسلامة والمرافق التي تعادل تلك الموجودة في السيارة ذات الحجم القياسي.

ويوفر "Nissan Kicks e-POWER" للعملاء قيادة قوية وهادئة وزيادة الثقة على الطريق بفضل مجموعة نقل الحركة الكهربائية، إضافة إلى متعة القيادة هي القدرة على التسارع والتباطؤ من خلال تشغيل دواسة الوقود فقط.

وتتميز "Kicks" بتصميم خارجي نشط ومستقبلي، مع تصميم داخلي أنيق وفسيح يوفر مساحة واسعة للركاب والأمتعة.