10 صور تجسد جمال مرسى مطروح فى موسم الخريف

فى الوقت الذى ينتهى فيه موسم الصيف فى مرسى مطروح، تتحول المدينة الصاخبة إلى مدينة خالية من المصطافين، هادئة، ذات طبيعة خاصة، تمتزج بالطبيعة الخلابة، ما بين الكورنيش والشواطىء.

وينتظر أهالى مطروح انتهاء موسم الصيف، ويعتبرونها ملكا لهم فى فصلى الخريف والشتاء، للاستمتاع بها، دون ضجيج أو زحام، والجلوس على شواطئها، فى رحلات أسرية، فى أيام العطلات، والجلوس وقت الظهيره، على الكورنيش، وقت سطوع الشمس، فى الأيام التى تبتعد عن النوات.

ويحرص بعض شباب مطروح، على التمشيه على الكورنيش فى هذا التوقيت من كل عام، يوميا، منهم من يتمشى تحت رزاز المطر، بينما يجلس البعض على البحر يستمتع بصيد الأسماك، بالبوص، وهى هوايه العديد من المواطنين من أبناء مطروح، وزائريها من عشاق البحر والصيد.

وباتت مناطق باب البحر والعوام، والبوسيت، من أشهر المناطق السياحية المصيفية، الموجوده فى مرسى مطروح، والتى تعتبر المناطق الأكثر جمالا فى المدينة، نظرا لتنظيمها وتخطيطها العمرانى الجيد، ووقوعها على الشواطىء وسط المدينة.

ولا تزال تجذب مرسى مطروح، الزائرين راغبى الهدوء والإستجمام، بعيدا عن موسم الصيف، للإستمتاع بهدوءها وهوائها النقى، وأجوائها الرائعة.

وتنشر «الوطن»، 10 صور تعكس جمال مدينة مرسى مطروح فى الخريف، وتظهر المناظر الخلابة للبحر، والألسنة التى نفذتها هيئة حماية الشواطىء، للحفاظ على الشواطىء من النحر، والطبيعة التى تتمتع بها الشواطىء، والأبراج والمصايف والفنادق والمساجد والمآذن، ومنها مسجد سيدى العوام بمآذنته الشهيرة، والذى يعد من أقدم المساجد فى مدينة مرسى مطروح، المطله على البحر مباشرة.