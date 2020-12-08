شهيرة: عدم تكريم محمود ياسين بـ"القاهرة السينمائي" سقطة وتهريج

قالت الفنانة شهيرة، إن الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي استهجنوا واستنكروا عدم تكريم زوجها، الفنان الراحل محمود ياسين، بمهرجان القاهرة السينمائي، والناس يتحدثون عنه كأنه شخص من أفراد أسرهم، وهو محفور في القلوب.

وأضافت "شهيرة"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع على قناة "cbc" الفضائية، الاثنين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن المهرجان لم يهتم، ولكن جمهوره اهتم وهذا هو الأهم، لافتة إلى أن حوالي 6 آلاف شخص تحدثوا معها في هذا الشأن.

وتابعت، "حزينة على مهرجان عريق يفوت عليهم حاجة زي كدة، دي سقطة كبيرة في حقهم.. أنا لا أطالب بعمل تكريمات ولا إهداء الدورة الـ42 لاسمه، ولكن هذا الرجل (محمود ياسين) هو بطل استثنائي وشال السينما على كتافه في عصرها الذهبي.. وعصره كان اسمه عصر محمود ياسين.. ناهيك عن الأفلام الوطنية والدينية".

ولفتت إلى أن زوجها قدم 180 فيلما، معقبة، "إية التهريج ده.. دي سقطة.. ومش أنا اللي عايزة تكريمه لكن كان لا بد أنهم يكرموا اسمه ولو خمس دقايق ينعون فيه هذا النجم الكبير، ويطلب من محبيه دقيقة حداد.. أنا مش طالبة أكتر من كدة".

وتابعت زوجة الفنان الراحل، "أنا مش زعلانة.. ومحمود مش محتاج لأن جمهوره بيكرمه.. وأنا استغربت رده، لأنه قال: (إحنا مش عايزين نقلد مهرجان الجونة).. وأنا استغربت من الجملة وضحكت.. لأن كل مهرجانات العالم تفعل ذلك".

وأكدت، أنها لا تطلب منهم شيئا، وهذا الأمر كان مفيدًا لهم كمهرجان سينمائي، تكريم بطل سينمائي استثنائي، و"ياسين" لا ينتظر منهم شيئا لأنه مُكرم من جمهوره، ويكفي أن جنازته كانت حاشدة رغم وباء فيروس كورونا، مشددة: "أنا زعلانة على المهرجان، وده ليهم هما مش لينا إحنا.. وأنا مستغربة من الأستاذ حفظي (رئيس المهرجان).. وهو ككاتب وسيناريست لازم يفكر في الكلمة قبل ما يقولها.. وإحنا ميفرقش معانا، وتاريخ محمود ياسين بيتكلم عن نفسه.. وده مهرجانا الأساسي والأصلي، وربنا يوفقهم".