عمرو محمود ياسين عن الهجوم على ميدو: "الهيافة احتلت عقولكم"

علّق السيناريست عمرو محمود ياسين، على الهجوم الذي تعرض له لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام ميدو من قبل جمهور الزمالك، على خلفية التقاط الأخير صورة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكان نشر عمرو محمود ياسين تغريدة للاعب كرة القدم السابق أحمد حسام ميدو، معلقًا في منشور عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك": "وهو بعض جمهور الزمالك اللي بيهاجم ميدو عشان اتصور مع الخطيب يعني معلش بيفكروا في إيه؟ هو اتصور مع شارون ولا حاجة؟ حصل إيه في عقول الناس؟ ليه الهيافة احتلت مساحات شاسعة من عقولكم؟ يا جماعة أقسم بالله في النهاية دي كورة قدم، رياضة وتنافس وفرحة وهزار مع المنافسين، هي مش خصومة وعداوة، الواحد بيقرأ ويتابع آراء وأفكار مخيفة بجد".

وعلى جانب آخر كان استنكر السيناريست عمرو محمود ياسين، مطلع الشهر الجاري تجاهل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لوالده الفنان الراحل محمود ياسين، قائلًا: "ربما لا تعلم الإدارة قيمة محمود ياسين السينمائية، وأنه أحد روادها الذي قدّم ما يُقارب الـ170 فيلمًا".

وكتب "عمرو" منشورًا عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "ناس بتسألني وتتساءل عمومًا كيف لا يكرم مهرجان القاهرة السينمائي وهو المهرجان الأول والرسمي لمصر اسم الفنان محمود ياسين بهذه الدورة، وقد رحل قبل انطلاق المهرجان بحوالي 40 يوما؟.. وأنا لا أملك إجابة عن هذا الأمر.. وإن كان قد سبق في دورات سابقة وفي عهد إدارت أخرى أن أهدت إدارة المهرجان دورتها لأسماء نجوم كبيرة رحلوا في نفس العام".

متابعا: "يفترض عندما يرحل عن دنيانا قبل انطلاق المهرجان ببضعة أسابيع، أن نرى بالافتتاح شيء ما.. إشارة ما لرحيل أحد أيقونات السينما المصرية والعربية.. ولكن البعض يبدو وكأنه لا يعلم.. أو لا يعرف.. أو غير مهتم أو غير مدرك.. أو أي حاجة، عموما اسم محمود ياسين، محفور في ذاكرة ووجدان كل محب للسينما.. ولكن وجب التعقيب على هذا الأمر بعد أن أثير من خلال محبيه وجمهوره.. رحم الله الوالد وأسكنه فسيح جناته".

وفي أكتوبر الماضي نشر السيناريست عمرو محمود ياسين، مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، يتضمن كلمة لوالده الفنان الراحل محمود ياسين في حفل أمسية الليلة المحمدية من إحدى الحفلات القديمة، وعلق "عمرو": "في ميزان حسناتك يا بابا يا حبيبي".