حكم نهائي بفصل سكرتير «صيدلة القاهرة».. ضبط في وضع مخل بالحمام

قضت المحكمة الإدارية العليا، منذ قليل، بفصل سكرتير مكتب وكيل كلية الصيدلة لشؤون التعليم والطلاب جامعة القاهرة (م.ن.إ.ط) لدخوله دورة المياه الخاصة بوكلاء الكلية رغم وجود زميلته (ى .ف.م ) سكرتيرة بذات المكتب وكان الباب مغلقا عليهما.

وبحسب التحريات فقد تواجد الموظف بمفرده وزميلته داخل الحمام لمدة تزيد على نصف ساعة، وعندما تدخل العاملون بفتح الباب، وجداهما في وضع مخل.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ونبيل عطالله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة.

قالت المحكمة إنه «يتعين على الموظف العام ومن بينهم العاملين في الجامعات المصرية ومعاهدها الالتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، وأن الالتزام بها شرط للاستمرار بالخدمة، ويحظر عليه بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية، كما يحظر عليه مباشرة أي نشاط أو إتيان أي سلوك من شأنه تكدير الأمن العام أو التأثير على السلام الاجتماعي أو أي فعل يفقده حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار في شغلها».