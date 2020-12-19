«يلا نغيرها» حملة لتجميل شوارع حي شرق شبرا الخيمة

أطلقت جمعية «شبرا الخير»، بالتعاون مع حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حملة «يلا نغيرها»، لتطوير وتنظيف الشوارع وتجميلها بالأشجار ودهان الأعمدة والأرصفة.

تأتي الفعالية ضمن أعمال الجمعية التي تتنوع بين الاستدامة والأعمال الخيرية، إذ استطاعت خلال 2020 أن توفر مشروعات متناهية الصغر لعشرات الأمهات المعيلات، بجانب حملتها «احنا معاك» لمساعدة مرضى فيروس كورونا المعزولين منزليا في نطاق شبرا الخيمة من خلال توفير الأدوية اللازمة والمساعدات الغذائية بالتعاون مع الإدارة الصحية في شرق شبرا الخيمة.

وقال إيهاب فاروق، رئيس ومؤسس جمعية «شبرا الخير»: «يلا نغيرها من أهم حملات الجمعية التي نقوم فيها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في حي شرق شبرا الخيمة، بتنظيف بعض شوارع الحي وتشجيرها ودهان الأعمدة والأرصفة أيضا لتوفير بيئة ملائمة وكريمة للمواطنين».

وأضاف فاروق: «بالتأكيد لن نستطيع تنظيف أكثر من 20 كيلومتر مربع مساحة الحي بمفردنا في يوم ولا أسبوع ولا حتي شهر، بل نأمل أن نكون نموذجا لغيرنا من الشباب سواء بالانضمام لنا في الحملة أو تكوين مجموعات، ليبدأ الجميع بالمشاركة المجتمعية في تنظيف البيئة التي يعيش بها».

وقال الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة: «تشرفنا بالتعاون والاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني متمثلة في جمعية شبرا الخير والشباب القائمين عليها، في إطلاق تلك المبادرة لحث جميع شباب الحي على التعاون معنا في تطوير وتجميل الشوارع الداخلية للحي، بـ26 منطقة سكنية داخل حي شرق شبرا».

وأضاف: «نتمنى وجود 100 حملة مثل (يلا نغيرها)، ومكاتبنا وأيدينا مفتوحة دائما لجميع منظمات العمل المجتمعي والشباب في أي وقت للمساعدة على التطوير».