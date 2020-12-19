رئيس «الوطنية للصحافة»: مصر من أقل الدول تأثرا بأزمة كورونا

قال المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه على مدار 6 سنوات مضت كان مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي بمثابة منتدى سنوي لتجمع رجال الأعمال والاقتصاد المصريين والعرب وأصبح منصة اقتصادية فريدة لعرض أبرز التحديات والمشكلات الاقتصادية لطرح الرؤى والحلول بحثا عن واقع استثماري واقتصادي أفضل.

المؤسسات الاقتصادية العالمية أشادت بتعامل مصر مع كورونا

وأضاف الشوربجي خلال كلمته بفعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع أن اختيار مؤسسة لأخبار اليوم لموضوع مؤتمرها هذا العام يعكس إدراكها الشديد لما تمر به بلادنا، حيث داهمت جائحة كورونا العالم كله وأثرت على اقتصاديات جميع الدول وليست مصر فقط، وعلى الرغم من ذلك فإن المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية أشادت بتعامل مصر مع هذه الأزمة العنيفة، مؤكدا على أن الخطوات الاقتصادية الإصلاحية الجادة التي أتخذتها مصر خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومع صمود الشعب المصري العظيم مكنت بلدنا من تخطي هذه الأزمة وكانت مصر من أقل الدول تأثرا بهذه الأزمة.

الصحافة ليست مجرد ناقل للأحداث

وتابع الشوربجي أن المؤتمر يتناول ملفات اقتصادية مهمة تمثل قضايا حيوية لبناء مستقبل واعد لوطننا الحبيب، موجها الشكر لأخبار اليوم على تنظيمها اللائق والمشرف ليكون لسان حال الصحافة القومية، لتؤكد أهمية دور الصحافة في حياتنا فهي ليست مجرد ناقل للأحداث، وإنما عنصر مشارك وفعال ومحرك بالمجالات المختلفة وتحقيق التواصل بين المؤسسات الصحفية القومية ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة لتظل الصحافة المصرية خط الدفاع الأول عن وطننا الغالي.