«العليا للفيروسات» عن زيادة إصابات كورونا: عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية السبب

فسّر الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سبب الزيادة التي تشهدها مصر في رصد عدد حالات المصابين بـ فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» الفترة الأخيرة، موضحًا أنَّ عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي والمخالفة لجميع التعليمات الواجب توافرها في حضور المناسبات كالأفراح والجنائز، سبب أيضًا في انتشار المرض، إضافة إلى إجراءات الرصد والتقصي والتحليل التي تجريها الجهات المعنية، وكذلك اشار مراكز الفحوصات بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ مخالفة التعليمات والإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا المستجد، أسهم في انتشار المرض وزيادة عدد الحالات، لافتاً إلى أنَّ الفترة الأخيرة شهدت مصر مخالفة العديد من التعليمات، والتي ظهرت جلياً في ضبطيات حملات وزارة التنمية المحلية ممثلة في المحليات على المطاعم والكافيهات، وضبط العشرات من المقاهي تقدم "الشيشة"، بالمخالفة لقرار حظرها، إضافة إلى مخالفة بعض المحال لمواعيد الإغلاق المحددة، وكذلك تجمعات المواطنين في الأماكن الضيق والمزدحمة دون ارتداء كمامة.

«العليا للفيروسات»: يجب الإلتزام بإرتداء الكمامة خارج المنزل للوقاية من كورونا

وناشد عضو العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي، المواطنين الفترة الحالية، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وكذلك الالتزام بارتداء الكمامة خارج المنزل، والابتعاد عن المناطق المشهود لها بالكثافة العديدة بين المواطنين، وكذلك الاهتمام بالتغذية الجيدة وشرب السوائل بكثرة وكذلك الالتزام بالبقاء في المنزل في حال ملاحظة أي أعراض بسيطة وعدم التحرك دون الرجوع واستشارة الطبيب المختص أو التواصل مع وزارة الصحة.

وذكرت وزارة الصحة، أمس، في بيان لها، أنَّه تمّ خروج 238 متعافيًا من فيروس كورونا، من المستشفيات سواء التابعة لها او التابعة للتعليم العالي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم، وذلك وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحة أن إجمالي عدد حالات المتعافيين من الفيروس وحل حتى الآن إلى 106157 حالة.