إجراء ثالث ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في مستشفى قلين

نجح فريق طبي بمستشفى قلين المركزي بكفر الشيخ، في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة في العقد الثاني من عمرها مصابة بفيروس كورونا.

وأكد مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات له، أنها كانت محتجزة بقسم العزل الصحي بمستشفى قلين المركزي، إثر إصابتها بفيروس كورونا، وحامل في الشهر التاسع، وأن الطفلة حالتها جيدة، بينما تستكمل الأم علاجها في قسم العزل الصحي.

والدكتور خليل منصور، مدير مستشفى قلين المركزي، استدعى طاقم طبي، لإجراء الفحص الطبي على سيدة مصابة بفيروس كورونا، تعاني من الآم الحمل، أثناء تلقيها العلاج بقسم العزل الصحي بالمستشفى، فيما قرر الفريق الطبي بضرورة إجراء عملية ولادة.

وتكون الفريق الطبي من الأطباء رضا قنديل، أخصائي النساء والتوليد، وعاصم عزب، أخصائي التخدير، وإبراهيم عامر، وفريق من التمريض بالمستشفى.

وقبل أيام شهد مستشفى سيدي سالم المركزي التابع لمحافظة كفر الشيخ، اليوم إجراء اول عملية ولادة لمريضة تعاني من اشتباه الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتور صلاح زغلول، مدير المستشفى، والدكتور مالك رمضان إمام، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمود عبدالوهاب غنيم، طبيب النساء والتوليد، والدكتور كريم حسن الشافعي، طبيب النساء والتوليد، والدكتورة شيماء سليمان، أخصائية طب الأطفال.

وقال مدير المستشفى، إنها شعرت بآلام الولادة، ونٌقلت فورًا لغرفة العمليات المجهزة بأحدث التجهيزات، وأجريت لها ولادة قيصرية ونتج عن الولادة أنثي حية كاملة النمو ، مشيراً إلى ان الحالة الصحية للأم والطفل بحالة جيدة، وتحت الرعاية الطبية بالمستشفي.

وفي وقت سابق، شهد مستشفى بلطيم النموذجي، والمخصص لعزل مصابي فيروس كورنا المستجد، أول حالة ولادة قيصرية لمصابة بالفيروس تدعى "عبير.ر"، والتي دخلت المستشفى وهي حامل في شهرها التاسع.