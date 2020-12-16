الطقس: أمطار ورياح وصقيع على المحافظات الساحلية وتوقّف الصيد في بورسعيد ودمياط

.. و«الكهرباء»: جاهزون بخطة طوارئ

تعرَّضت المحافظات الساحلية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة والجيزة أمس، لموجة جديدة من الأمطار، وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن القاهرة والجيزة شهدتا أمطاراً متوسطة ولا يوجد منها أى قلق.

وتابعت: «السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى كانت الأمطار فيها من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، وتحديداً فى بلطيم ورشيد، وامتدت إلى دمياط والعريش ورفح وبورسعيد التى شهدت سقوط أمطار متواصلة مع انخفاض فى درجات الحرارة وصل إلى 12 درجة فى الصباح، ما أثّر على حركة المارة والأسواق التجارية، وكذلك الحال بمحافظات الشرقية، والدقهلية ومحافظات القناة وهى: الإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء»، مشيرة إلى وجود أمطار خفيفة فى بعض مناطق شمال الصعيد، بالفيوم، والمنيا، والسويس.

من جانبه، أكد مصدر مسئول بميناء الصيد ببورسعيد إغلاق الميناء، أمس، لحين استقرار الطقس، موضحاً أن جميع المراكب دخلت إلى رصيف الميناء منذ عصر الثلاثاء، وحذَّر الصيادين من ممارسة الصيد فى هذه الأجواء، لما يشكله من خطورة على حياتهم، بعد ارتفاع الأمواج فى البحر إلى ما يتراوح بين 5 و7 أمتار، ووصول سرعة الرياح إلى 22 كم فى الساعة، فيما أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن حركة الملاحة لم تتأثر بموجة الطقس السيئ.

واستعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خطة المحافظة بشأن الاستعدادات لمواجهة الأمطار خلال فصل الشتاء، ووجَّه رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتطهير بالوعات صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظة وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها، مشيراً إلى جاهزية سيارات كسح وشفط المياه بالتنسيق بين الأحياء، وشركة المياه بالمحافظة.

وشهدت محافظة دمياط هطول أمطار غزيرة على السواحل مصحوبة برياح وصقيع، ما تسبب فى توقُّف حركة الصيد ببوغاز مدينة عزبة البرج وعدم خروج المراكب، وقال حسام وفدى، رئيس جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج، لـ«الوطن»، إن أسطول الصيد توقف أمس نظراً لموجة الطقس السيئ حيث يتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف لمترين، فيما قررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تعطيل الدراسة بجميع المدارس الطقس السيئ.

"القاهرة والجيزة": الأمور تحت السيطرة

وفى الجيزة، رفعت المحافظة حالة الطوارئ بجميع القطاعات الخدمية للتعامل الفورى مع موجه الطقس السيئ وهطول المطار، وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم الدفع بفرق ومعدات شفط مياه الأمطار وتمركزها بعدد من النقاط الحيوية التى تم تحديدها مسبقاً لضمان سرعة انتشارها، مشيراً إلى أنه تم التنسيق بين جميع القطاعات من شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة والتجميل والأحياء والمراكز، وقد تم التركيز على مطالع ومنازل الكبارى والأنفاق والشوارع الرئيسية والحيوية بالمحافظة.

وقال وليد عابدين، المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحى، إن الأمور فى القاهرة كانت تحت السيطرة ولا يوجد أى تراكم للمياه، وسيارات الشفط نجحت فى سحب كافة تجمعات المياه، مضيفاً أن هناك بعض التجمعات للمياه فى بعض النقاط فى محافظتى القاهرة والجيزة، ولكن تم التعامل معها على الفور من قِبل سيارات شفط المياه.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس التى تتعرض لها عدة محافظات، مشيرة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية مدعمة بخرائط، للتعامل مع الأزمات بشكل لحظى وتوقعات أماكن حدوثها.

"التضامن": ضخ أموال للإغاثة

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، دعم 26 مركز إغاثة بالمهمات اللازمة، وتدريبها وتأهيلها للأحداث المختلفة، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، فضلاً عن زيادة عدد السيارات المجهزة بأحدث أجهزة الإغاثة، موضحاً أنّه تم ضخ مبالغ مالية بالحساب الفرعى للإغاثة بالمديريات، لصرف المساعدات اللازمة إذا لزم الأمر، وتم تخصيص 15 مليون جنيه لشراء مهمات إغاثة إضافية.

ووجّهت وزيرة التضامن رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة بالاستعداد الكامل لمواجهة أى تداعيات محتملة بالمحافظات، كما وجّهت فريق التدخل السريع التابع للوزارة وبرنامج «أطفال وكبار بلا مأوى» بالانتشار فى الشوارع، والتعامل الفورى والسريع مع حالات الأطفال والكبار بلا مأوى ونقلهم إلى مؤسسات دور الرعاية.

من جانبها، اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة عدداً من الإجراءات لتأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهربائية لمواجهة الطقس السيئ وهطول الأمطار، تتمثل فى تأمين التغذية الكهربائية لجميع محطات الصرف والرفع، والتأكيد على أن تكون تمت تغذيتها بمصدرى تغذية مختلفين وتعمل بكفاءة طوال الوقت، وتوفير الدعم اللازم لجميع الجهات المعنية بالدولة فى حالة حدوث أمطار غزيرة أو سيول.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التأكد من رفع منسوب غرف المحولات والأكشاك ولوحات التوزيع فوق مستوى سطح الأرض بارتفاع مناسب، مع التأكد من ضمان أعلى مستويات العزل الخاصة بهذه الأكشاك والغرف والمحولات، مع توفير ماكينات شفط للمياه حال تسرب المياه بها، إضافة إلى رفع حالات الاستعداد القصوى لفرق الصيانة والدعم بجميع إدارات وقطاعات الكهرباء، وسرعة اتخاذ اللازم فى حال ورود أى بلاغ أو شكوى بوجود عطل، مع المتابعة المستمرة للشبكة.