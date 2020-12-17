ملتقى توظيفي برواتب مجزية في بورسعيد الأحد المقبل: يوفر 2289 وظيفة

يفتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة الإقليم، الأحد المقبل، بالمركز الثقافي للمحافظة ملتقي التوظيف الأول الذي تنظمه الجامعة ومديرية القوي العاملة ببورسعيد، ويوفر 2289 فرصة عمل للذكور والإناث في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة لخريجي الجامعة في 37 شركة ومؤسسات كبرى، برواتب مجزية وفق المهن والتخصصات والخبرات المطلوبة تضمن "حياة كريمة لائقة" للشباب، وذلك بحضور السيد السنجابي مدير المديرية.

وأكّد وزير اقوى العاملة، أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى تعطي للشباب كل التمكين، الأمر الذي جعل وزارة القوى العاملة توجه كامل نظرها، وكل اهتمامها لمصلحة الشباب بتوفير فرص عمل من خلال هذه الملتقيات الفاعلة لخلق نوع من أنواع التوافق بين احتياجات سوق العمل والشباب الباحث عن فرصة عمل، كي يتواجد في أماكن العمل، ويسهم في عملية البناء، مشدداً على أنَّ الدول لا تبنى إلا بسواعد أبنائها.

ودعا وزير القوى العاملة، شباب الخريجين للدخول في العمل بالقطاع الخاص على الفرص المتوفرة واختيار المناسب منها، مؤكّدًا أنَّ الخطوة الأولى هي المهمة الأصعب حتى يكتسبوا خبرات، فضلا عن زيادة فرص التواصل مع العديد من المنشآت حتى يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم، مشيراً إلى أنَّه عندما ينضج الشباب داخل المجتمع يمكن أن نساعده في تمويل مشروع صغير.