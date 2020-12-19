«العليا للفيروسات»: لم تحدد مدة بقاء الأجسام المضادة بعد تناول لقاح كورونا

كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر تتعاقد تلقائيًا مع أي لقاح يثبت إيجابيته في التعامل مع فيروس كورونا، ويتم الإعلان عن بحثه وتحضيره ونتائجه، مشيرًا إلى أنه تتم دراسة جميع اللقاحات ونتائجها البحثية، مشيرًا إلى أن التعاقد يتم من خلال المنظمة الدولية «جابي للقاحات»، وهى التحالف الدولي للقاحات.

وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا أحد يعلم حتى الآن بقاء تأثير اللقاحات المنتجة لمقاومة كورونا والتحصين منها في جسم الإنسان: «محدش يعرف الأجسام المضادة للقاح هتستمر فترة كبيرة ولا صغيرة في جسم الإنسان»، مضيفًا أن الدراسات تشير إلى أنها ستمنح مناعة للجسم من 8 أشهر إلى 9 أشهر، أي موسم نشاط الفيروس.

«العليا للفيروسات»: الدراسات البحثية تفيد بوجود الأجسام المضادة من 8 لـ9 أشهر

وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات أن الاختبارات التي جرت للقاحات حتى الآن، هي للتأكد من سلامتها وخلوها من أي أعراض أو تأثيرها سلبًا على أعضاء جسم الإنسان، بالإضافة إلى أنها تمنح نتيجة من خلال زيادة الأجسام المناعية بجسم الإنسان، موضحًا أن فترة بقاء اللقاح بجسم الإنسان قيد الدراسات البحثية ولم تتم معرفة موعد محدد لكل لقاح وفترة بقاء الأجسام المضادة الخاصة به في جسم الإنسان.

وناشد "حاتم" جميع المواطنين الالتزام الفترة الحالية بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا المستجد «كوفيد 19»، وضرورة ارتداء الكمامة فترة التواجد خارج المنزل، والاهتمام بتعقيم الأيدي بالمطهرات، وغسلها بالماء والصابون، وكذلك العناية بأساليب الطعام الجيدة والإكثار من أكل الأطعمة المحفزة للمناعة، بالإضافة إلى التواجد في الأماكن ذات التهوية الجيدة، وكذلك تهوية المنازل جيدًا يوميًا.