ضبط مدير مدرسة اختلس المصروفات الدراسية للطلاب في سوهاج

تمكنت مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بإشراف العميد صلاح أبو سحلى مدير الفرع، من ضبط مدير مدرسة ابتدائي تابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج، استولى على حصيلة المصروفات الدراسية لـ 40 تلميذا، دون توريدها بالحساب الموحد بوزارة التربية التعليم بالبريد.

كان اللواء عاصم الداهش، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد تلقى إخطارا من العميد صلاح أبو سحلي مدير مباحث الأموال العامة فرع الوجه القبلي بورود معلومات لفرع الإدارة يفيد بقيام مدير مدرسة بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، بالاستيلاء على مبالغ مالية من جهة عمله.

أكدت التحريات التي اشرف عليها العقيد راشد سالم، مفتش فرع الإدارة صحة المعلومات. وأشارت التحريات إلى قيام مدير مدرسة ابتدائي بالتربية والتعليم بمحافظة سوهاج في غضون العام الدراسي 2020/2021، بالاستيلاء على مبلغ 50 ألف جنيه، وهي حصيلة مصروفات دراسية من 40 تلميذا برياض أطفال بمدرسة والاستيلاء عليها دون توريدها بالحساب الموحد بوزارة التربية التعليم بالبريد التعليمية التابع لها.

جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقع، وتعهد برد المبالغ المستولى عليها لأولياء أمور التلاميذ، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

يذكر أن مباحث الأموال العام لفرع الوجه القبلي، ألقت القبض على عامل منذ يومين، يقيم دائرة مركز المراغة شمال سوهاج، استولى على معاش والدته المتوفاة لمدة 6 سنوات متتالية.

وتعهد المتهم برد المبالغ المستولي عليها والبالغ قيمتها 60 ألف جنيه، كما جرى القبض على سيدة تقيم دائرة مركز أخميم استولت على مليون و50 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها في مجال التجارة وقررت النيابة العامة حبسها عللا ذمة التحقيقات.