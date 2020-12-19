أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة عمال في «صحراوي قنا»

حصلت «الوطن»، على أسماء ضحايا انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمركز أبو تشت شمال محافظة قنا، أثناء ذهابهم إلى عملهم بالحقول.

أدى الحادث إلى مصرع مؤمن علي أحمد، 39 عاما، وإصابة 14 عاملا آخرين وهم كلا من: محمد محمود حجازي، 39 عاما، حسين محمود حجاز، 45 عاما، مبروك عاطف عبد الراضي، 28 عاما، صابر محمد أحمد، 36 عاما، أشرف علي أحمد، 36 عاما، رمضان رزق عبد الهادي، 30 عاما، محمد صابر محمد، 18 عاما، رضوان ثابت سيد، 55 عاما، إسماعيل خلف محمد، 40 عاما، أحمد طلعت، 19 عاما، محمد طلعت، 35 عاما، هيبت أحمد علي، 40 عاما، جمال عبد الناصر، 28 عاما، ومحمد إبراهيم .

ولقي شخص مصرعه، فيما أصيب 14 عاملا زراعيا، صباح اليوم السبت، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أثناء عودتهم من العمل بإحدى المزارع، على الطريق الصحراوي الغربي بمركز أبو تشت، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، أمام كافتيريا جمال، على الطريق الصحراوي، بمركز أبو تشت.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل جثة و14 مصابا إلى مستشفى أبو تشت، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.