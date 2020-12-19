عودة حركة المرور بالطريق الزراعي في طوخ بعد توقفها بسبب حادث

نجحت أجهزة الإدارة العامة لمرور القليوبية، في إعادة الحركة المرورية للطريق الزراعي السريع في طوخ عقب رفع أثار حادث انقلاب سيارة نقل في اتجاه بنها بسبب السرعة الزائدة.

تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل بالطريق الزراعي عند مدخل طوخ اتجاه بنها.

أخطر اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، وانتقلت الإدارة العامة للمرور إلى مكان البلاغ، وجرى فتح الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الفني لمعاينة الحادث وفحص السيارة فنيا وطلب تحريات المباحث.

في وقت سابق شهدت منطقة كفر ابوجمعة بقليوب علي الطريق الزراعي إتجاه القاهرة، حادث إنقلاب سيارتين سوزوكى على الطريق الزراعى "القاهرة الإسكندرية"، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

جري نقل المصابين إلى مستشفى قليوب لتقديم الخدمة الطبية لهم.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة المرور بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بإنقلاب سيارتين ميكروباص وركابهما بترعة كفر أبو جمعة التابعة لمركز قليوب إتجاه القاهرة، وهو ما أسفر عن 6 مصابين جري نقلهم جميعا لمستشفى قليوب لتقديم الرعاية الصحية لهم.

وانتقل العميد هشام دياب وكيل إدارة مرور القليوبية، إلى مكان الحادث، لفحص أسباب الحادث، فيما دفع مرفق إسعاف القليوبية بـ 5 سيارات إسعاف لمتابعة الحادث وسرعة نقل المصابين إلى أقرب المستشفيات لسرعة تقديم الخدمة الصحية لهم

فيما تمكنت أجهزة مجلس مدينة قليوب والحماية المدنية ومرور القليوبية بالإستعانه بمعدات الحملة الميكانيكية بقليوب من رفع السياراتين اللتيين سقطتا بالترعة حيث تم استخراجهما ونقلهما لمجلس المدينة

وتبين وقوع تصادم بين سيارتين الأولى سوزوكى "ق ه ب 2379" قيادة "سيد أحمد س ع" 34 عاما، مقيم بقلما مركز قليوب تابعة لإحدى الشركات الخاصة، وسيارة ميكروباص "ق ص ج 7396" قيادة "محمود أ م ع" 33 عاما، مقيم الباجور منوفية،