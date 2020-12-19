استبعاد مدير مدرسة ببني سويف أهمل حل مشكلة انقطاع الإنترنت في الامتحان

قررت سهام يوسف عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، استبعاد مدير مدرسة أمين بريك الثانوية بقرية بهبشين بإدارة ناصر التعليمية، من عمله، وذلك على خلفية تراخيه في حل مشكلة انقطاع الإنترنت عن المدرسة أثناء انعقاد امتحانات الصف الأول الثانوي.

وواجه طلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة أمين بريك الثانوية بقرية بهبشين بإدارة ناصر التعليمية، صباح اليوم، مشكلة في الوصول إلى منصة الامتحانات، وأداء الامتحان المقرر عليهم اليوم، قبل أن تتدخل وكيلة وزارة التربية والتعليم في بني سويف يرافقها مدير عام إدارة ناصر التعليمية لحل المشكلة.

وقالت وكيل الوزارة، «نفذنا عددا من الحلول والبدائل للتعامل مع المشكلة وحلها، وذلك من خلال شحن باقات نت وتشغيل التابلت (واي فاي)، وقد أنهى 18 طالباً الامتحان، فيما يؤدي 18 آخرون الامتحان، وجار إدخال 49 طالباً على السيستم، وجرى استدعاء سيارة باص وتجهيزها استعدادا لنقل الطلاب لمدرسة أخرى حال تعذر أدائهم للامتحان، حيث تقدم للامتحان بالمدرسة 78 طالباً وطالبة من إجمالي 160 قوة من المدرسة، فيما يؤدي باقي الطلاب الامتحانات من المنزل».

وأكدت وكيلة الوزارة على تواجدها بالمدرسة وعدم مغادرتها حتى يؤدي الــ 78 طالبا وطالبة الامتحان، مشيرة إلى أنه تقرر استبعاد مدير المدرسة من عمله لتراخيه في الإبلاغ عن مشكلة الإنترنت حتى وقت دخول الامتحان، وعدم التواصل مع فريق الدعم الفني سواء بالمديرية أو الإدارة لحل المشكلة سريعا، علاوة على تراخي إدارة المدرسة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تحضير 58 من قوة المدرسة من المدرسين والعاملين والإداريين من خلال التوقيع لهم في كشوف الحضور على الرغم من عدم تواجدهم بالمدرسة.

واطمأن المحافظ من خلال تواصله مع وكيلة الوزارة على انتظام أعمال الامتحان التدريبي، حيث أشارت إلى قيامها اليوم بزيارة مدرسة أمين بريك الثانوية المشتركة بقرية بهبشين مركز ناصر، وذلك للوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها لحل مشكلة الإنترنت بالمدرسة، حيث يؤدى الطلاب الامتحان التدريبي في مادتي الفلسفة والمنطق، والفيزياء.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن عقد امتحان تدريبي لطلاب الصف الأول الثانوي في الفترة من 15 إلى 20 ديسمبر الجاري، وذلك كنوع من التجريب.