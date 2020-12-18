سرقة جهازي حاسب آلي و«ريسفير كاميرات المراقبة» بمدرسة في بني سويف

استولى مجهولون، اليوم الجمعة، على جهازي حاسب آلي، و«ريسفير» خاص باستقبال كاميرات المراقبة، من إحدى مدارس قرية بدهل بمركز سمسطا، جنوب غربي بني سويف.

وتلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أشرف صلاح، حكمدار المديرية، بتعرض مدرسة قرية بدهل، التابعة لمركز سمسطا للسرقة، الذي كلف العميد أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية، بتشكيل فريق بحثي، تحت إشرافه، وقيادة رئيس مباحث مركز شرطة سمسطا، بسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

وبالانتقال والمعاينة، تبين إقدام مجهولين على تسلق سور المدرسة المتاخمة للزراعات، وكسر باب غرفة المعمل، وسرقة جهازي حاسب آلي وجهاز خاص بتسجيل كاميرات المراقبة داخل المدرسة "ريسيفر" وبعض المراوح الكهربائية، وفروا هاربين.

وبدأت مباحث مركز شرطة سمسطا في تكثيف جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة، وذلك بإعداد خطة بحثية، تضمنت تتبع كاميرات المراقبة القريبة من المدرسة، ونشْر عناصر المباحث السرية لجمع المعلومات، وفحص العناصر الذي سبق اتهامها في قضايا سرقة.

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم في بني سويف، إن هناك مذكرة بالواقعة تم رفعها للشؤون القانونية للتحقيق فيها إداريا داخل المديرية، لمعرفة النوباتجي المتواجد يوم واقعة السرقة وتواجده من عدمه، بالإضافة إلى الاستماع إلى مدير المدرسة ومسؤول المعمل بالمدرسة عن كيفية تأمين معمل المدرسة.

من جانبها، قالت سهام يوسف عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، إن المديرية وتنفيذا لخطة الوزراة بشأن تأمين المدارس ومنعها من السرقة، تقوم بتزويدها بكاميرات المراقبة الحديثة، بحيث يتم تغطية جميع مدارس المحافظة بكاميرات المراقبة بنهاية العام القادم، مع وضع جهاز «ريسيفر» لتسجيل الكاميرات في مكان آمن تماما، وفق خطة الوزارة، لافتة إلى هناك نسبة كبيرة من مدارس المحافظة وبخاصة الكبيرة منها بها كاميرات مراقبة.