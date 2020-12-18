إحالة 13 طبيبا وممرضة للتحقيق جنوبي بني سويف لتغيبهم عن العمل

أحال المهندس محمود شاهين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، جنوبي بني سويف، 13 طبيبا وممرضة، للتحقيق بالشؤون القانونية، بوحدتي الفنت والحيبة بدائرة المركز، على خلفية تغيبهم عن العمل بشكل مفاجئ.

البداية كانت بالوحدة الصحية بقرية الفنت، حيث أحال رئيس مدينة الفشن ببني سويف، 9 من الأطباء والتمريض والإداريين بمستشفى الفنت القروي، للتحقيق لتغيبهم عن العمل وعدم تواجدهم.

وكان أشرف حمزاوي، رئيس مجلس قروي الفنت، قد قام بزيارة مفاجئة لمستشفى الفنت القروي، لمتابعة سير العمل والتأكد من انضباط العاملين بالمستشفى، من أطباء وتمريض وتطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تبين غياب 9 أطباء، وممرضات وإداريين من العاملين بالمستشفى، وعلى الفور تم تحرير مذكرة بالواقعة، وإحالتها للمهندس محمود شاهين، رئيس مدينة الفشن، فقرر إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية لتغيبهم وعدم تواجدهم.

كما أحال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن 4 من أطباء الوحدة الصحية بقرية الحيبة إلى الشؤون القانونية لتغيبهم عن العمل خلال زيارة مفاجئة للجنة من الزحدة المحلية، بالإضافة إلى عدد من الإداريين.

وفي ملف النظافة، قامت الوحدة المحلية ببني سويف، برفع القمامة من الشوارع والميادين العامة وتفريغ الحاويات الثابتة، وجمع المخلفات من المنازل، ورفعها من محيط المدارس والمستشفيات ودور العبادة بدائرة المركز، حيث تم توريد 90 طنا من القمامة ورفع المخلفات الصلبة وتوريدها لمصنع التدوير بالظهير الصحراوي، تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لرؤساء الوحدات المحلية بالعمل المستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة، والتصدي لظاهرة إشغال الطريق، ومتابعة مستوى الأداء للمشروعات الجاري تنفيذها طبقا للتوقيت الزمني لتسليمها، وتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية العامة والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ومراقبة وضبط الأسواق، وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانيات المتاحة.