الكشف على 1158 مريضا بقافلة طبية مجانية جنوبي بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بخطة القوافل الطبية، التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية سالم البحيري، بمركز الفشن يومي الأربعاء والخميس الماضيين، مكونة من 8 عيادات في تخصصات «الباطنة والأطفال والجراحة والعظام النساء والرمد والأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة» وضمن إجراءات وقائية مشددة.

ووقعت القافلة الكشف على 1158 مريضا، وتم صرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى استخدام معمل تحاليل الدم لـ115 حالة، ومعمل طفيليات لـ44 حالة، وإجراء 28 أشعة لحالات، واستصدار 2 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل عدد 26 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج، وإجراء 49 أشعة موجات فوق صوتية لحالات بحاجة لها.

وشملت فعاليات القافلة، تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 117 مواطنا، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية «الالتهاب الكبدي الفيروسي - فيروس كورونا المستجد- السعار- أنفلونزا الطيور- الطفيليات المعوية والبلهارسيا» والأمراض غير المعدية «الضغط والسكر والسمنة»، فيما تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.

وشدد محافظ بني سويف، على تكثيف مثل تلك القوافل وبخاصة قرى الأطراف والقرى الصغيرة، بحيث تصل إلى جميع الأهالي، خاصة الأكثر احتياجا وغير القادرين.