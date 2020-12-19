إنجي علاء بعد حصولها على جائزة «دير جيست»: يا رب أكون عند حسن ظنكم

حصلت السيناريست ومصممة الأزياء إنجي علاء، على جائزة «دير جيست» لعام 2020، عن تصميم أزياء شخصيات مسلسل «النهاية» بتصويت الجمهور، كما حصل زوجها الفنان يوسف الشريف على جائزة التميز عن دوره بنفس المسلسل.

وعُرض «النهاية» في موسم شهر رمضان الماضي، والمسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وبطولة عمرو عبدالجليل، ومحمد لطفي، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، وسهر الصايغ، وسوسن بدر.

وقالت إنجي علاء، بعد حصولها على الجائزة، معبرة عن سعادتها وامتنانها للجمهور: «الحمد لله، جائزة دير جيست 2020 بتصويت الجمهور، شكرًا ليكم، إنتم على راسي، ويا رب دائمًا أقدم لكم شغل يكون عند حسن ظنكم».

وتُعد هذه المرة الثانية التي تحصد فيها إنجي علاء جائزة «دير جيست»، وتعمل حاليًا على كتابة حلقات مسلسل «كوفيد 25» المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، من بطولة الفنان يوسف الشريف، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج شركة سينرجي، وأكدت «إنجي» أن «كوفيد 25» ليس جزءًا ثانيًا من مسلسل «النهاية»، ولا يمت له بصلة على الإطلاق.

وفي عام 2019 قدمت السيناريست إنجي علاء مسلسل «بلا دليل» إخراج منال الصيفي، وبطولة الفنانة التونسية درة، والفنان اللبناني نيقولا معوض، والفنان خالد سليم.

وإنجي علاء خريجة الجامعة الأمريكية، وتعاونت في بدايتها قبل دخول مجال الكتابة والتأليف كـ«استايلست» ومصممة ملابس في الأعمال الفنية التي شارك فيها زوجها الفنان يوسف الشريف، منها «المواطن x»، و«رقم مجهول»، و«اسم مؤقت»، و«الصياد»، و«زي الورد»، و«كفر دلهاب»، و«نور مريم»، و«القيصر».

وفي شهر يونيو الماضي، دعمت إنجي علاء زوجها يوسف الشريف، بعد رفضه خلال لقاء تليفزيوني للمشاهد الساخنة في أعماله الفنية، باعتبارها من ضمن شروط التعاقد معه، ووصفت ما تعرض من انتقادات وقتها بأنها مبالغ فيها.