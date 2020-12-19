30 دقيقة رعب.. مقتل شقي خطر بالمحلة بمشاجرة نارية في «عز النهار»

لقي مسجل شقي خطر، مصرعه بطلق ناري في عنق والصدر، وذلك في مشاجرة بالأسلحة النارية في قرية بلقينا بالمحلة بالغربية، بين اثنين خارجين على القانون.

وتسببت الواقعة في حالة من الرعب والذعر بين عائلات القرية، لاستمرار الاشتباكات لأكثر من نصف ساعة.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد باندلاع مشاجرة نارية.

وأفاد شهود عيان من أهالي قرية بلقينا، بأن بلطجية اشتبكوا مع بعضهم البعض بالأسلحة النارية في وضح النهار، ما أثار الذعر في نفوس الأهالي القرية.

أسفرت تلك الاشتباكات عن مصرع مسجل شقي خطر يدعى محمد حجازي الشهير بـ«أبو بطة» على يد زعيم عصابة مسلحه يدعى «ياسر.» وشهرته «التركي» وفر هاربا بسبب خلافات سابقة بينهما.

استدعى الأهالي سيارة إسعاف، وجرى نقل المصاب إلى قسم الطوارئ في مستشفى المحلة العام ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، فور وصوله وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.