ثعبان طوله متران وسط القمامة يثير الرعب في المحلة بالغربية (صور)

شهدت منطقة الزراعة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، حالة من الرعب والذعر الشديدين على وجوه المئات من الأسر والعائلات، عقب ظهور ثعبان طوله متران، نافقا وسط تلال أكوام القمامة، في الساعات الأولى من فجر اليوم، ما دفع الأهالي إلى إخطار الجهات المعنية لاتخاذ إجراءاتها وتأمين أرواحهم.

في المقابل، دفع مسئولو الجهات التنفيذية بعدد من اللودرات والمعدات لرفع تلال القمامة بمحيط مسجد النبراوي، أمام منطقة ميدان الزراعة، فضلا عن تطهير وتعقيم المنطقة بالكامل، بالتنسيق مع مسئولي الإدارة البيطرية لتأمين أرواح المواطنين.

كما انتقلت القيادات التتفيذية والأمنية إلى مكان الواقعة، واستخدمت مواد سامة ضد الثعابين؛ لضمان عدم زحف أعداد أخرى من أحد مصارف الترع، بطول الخط الدائري، ووقاية المواطنين القاطنين بذات المنطقة.

في السياق ذاته، طالب محمد عليوة، أحد سكان منطقة الزراعة، الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، بضرورة تدشين حملات من الطب البيطري، لوقاية الأسر والعائلات من أخطار الثعابين والكلاب الضالة، التي أصبحت ظاهرة تهدد أمنهم وحياة أطفالهم.

كما وجه محافظ الغربية، في تعليماته إلى مسئولي هيئة الطب البيطري، بضرورة تعميم تلك الحملات على مستوي المناطق السكنية والعشوائيات؛ لتأمين أرواح قاطنيها خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الدكتور طارق رحمي، في تعليماته إلى الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزاره الصحة، بأهميه تكليف مسئولي الإدارات الزراعية، ومكافحة الحشرات والزواحف؛ للحد من الأخطار التي قد تهدد أمن واستقرار الشارع الغرباوي.

من ناحية أخرى، نسق اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، مع الدكتور حاتم كمال أنور، مدير هيئه الطب البيطري، سعيا في شن حملات وقائية لمواجهة ظاهره الكلاب الضالة والثعابين، التي تتحرك من مصارف ري الأراضي الزراعية، حتى منازل سكنية لتأمين أرواح المواطنين.